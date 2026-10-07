Sosyal medya fenomeni sevgilisini ve 3 çocuğunu öldürüp kendi canına da kıydı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni sevgilisini ve 3 çocuğunu öldürüp kendi canına da kıydı

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Sosyal medya fenomeni sevgilisini ve 3 çocuğunu öldürüp kendi canına da kıydı
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Meksika’da sosyal medya fenomeni Cinthya Abigail Tamez Rivera’nın, sevgilisi ve üç çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Nuevo León Savcılığı’nın ilk bulgularına göre Tamez, önce sevgilisi Leodegario Moya Garza ile iki oğlunu vurdu, ardından küçük oğluyla evden ayrılarak çocuğu da öldürdü ve sonrasında aynı silahla yaşamına son verdi. Beş kişinin hayatını kaybettiği olayın öncesinde çift arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Meksika’nın Nuevo León eyaletine bağlı Montemorelos kentinde sosyal medya fenomeni Cinthya Abigail Tamez Rivera, sevgilisi ve üç çocuğuyla birlikte ölü bulundu. Savcılığın açıkladığı ilk bulgulara göre Tamez, önce sevgilisi Leodegario Moya Garza ile iki oğlunu vurdu, ardından diğer oğlunu da öldürerek aynı silahla yaşamına son verdi. Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

ÖNCE SEVGİLİSİNİ VE İKİ OĞLUNU VURDU

Olay 30 Eylül sabahı Montemorelos'ta ortaya çıktı. Yetkililer önce Cinthya Tamez ile 2 yaşındaki oğlu Gustavo'yu bir aracın içinde ölü buldu. Yaklaşık 400 metre uzaklıktaki evde ise Tamez'in sevgilisi Leodegario Moya Garza ile diğer iki oğlu Bruno ve Cristian'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Beş kişinin de silahla vurulduğu belirlendi. 

Nuevo León Başsavcısı Javier Flores Saldívar, ilk adli incelemelerin olayların sırasına ilişkin önemli bulgular ortaya koyduğunu açıkladı. Buna göre Tamez önce sevgilisini ve evde bulunan iki çocuğunu öldürdü. Daha sonra üçüncü oğluyla evden ayrıldı. Küçük çocuğu da öldüren Tamez, ardından kendisini vurdu. 

Sosyal medya fenomeni sevgilisini ve 3 çocuğunu öldürüp kendi canına da kıydı

İKİ ÇOCUK KANEPENİN ARKASINDA BULUNDU

Evde bulunan Bruno ve Cristian'ın, babalarına yönelik silah seslerini duyduktan sonra saklanmaya çalışmış olabileceği belirtildi. İki çocuğun salonda kanepenin arkasında bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, olayın evdeki tartışmanın ardından yaşandığı ihtimali üzerinde de duruyor. 

AYNI SİLAHLA VURULDULAR

Soruşturmanın en önemli delillerinden biri olay yerinde bulunan .38 kalibre tabanca oldu. Silah, Tamez ve küçük oğlunun bulunduğu araçta ele geçirildi. Adli incelemede silahtan çıkan kovanlarla evde bulunan kovanlar arasında eşleşme tespit edildi. 

ÖLÜMÜNDEN SAATLER ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaklaşık 70 binden fazla takipçisi bulunan Tamez, ölümünden birkaç saat önce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Hareket halindeki bir araçtan çekilen videoda, “Kimse benim kötü tarafımı bilmiyor” anlamına gelen bir ifadeye yer verdi. Paylaşımda intikam ve öfke içeren başka sözler de bulundu. 

Sosyal medya fenomeni sevgilisini ve 3 çocuğunu öldürüp kendi canına da kıydı

EVDE TARTIŞMA YAŞANDI

Savcılık, olaydan önce aile evinde bir buluşma düzenlendiğini ve gecenin ilerleyen saatlerinde çift arasında tartışma yaşandığını belirtti. Evde alkol tüketildiğine ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına girdi.

Yerel basında, Leodegario Moya'nın başka kadınlarla ilişkilerinin bulunduğuna ilişkin iddialar da yer aldı. Ancak bu durumun cinayetlerin nedeni olduğuna dair kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor. 

İNCELEME SÜRÜYOR

Savcılık, olayın ana soruşturma hattını Tamez'in sevgilisini ve üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği yönünde sürdürüyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, tanık ifadeleri, balistik bulgular ve diğer deliller incelenmeye devam ediyor.

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