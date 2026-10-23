Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü futbolcu Theo Hernandez’in sosyal medya fenomeni eşi Zoe Cristofoli, hırsızlık olaylarına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Milano’da yaşanan soygun girişimine ait görüntüler üzerine konuşan Cristofoli, Suudi Arabistan’daki cezaları örnek göstererek suçlulara yönelik sert ifadeler kullandı. “Hırsızlık yaparsan ellerini keserler” sözleriyle dikkat çeken influencer’ın açıklamaları, sosyal medyada tartışma yarattı.

İtalya ve Fransa'da yaşanan protestolar ve şiddet olayları tartışılmaya devam ederken, Suudi Arabistan'da Al- Hilal'de forma giyen yıldız futbolcu Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli'nin açıklamaları gündem oldu. Milano'daki bir iş yerinin soygun girişimi sırasında çekilen görüntülerinden etkilendiğini belirten İtalyan influencer, Suudi Arabistan'daki cezai uygulamaları örnek göstererek hırsızlara yönelik sert ifadeler kullandı. Cristofoli'nin sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

“HIRSIZLIK YAPARSAN ELLERİNİ KESERLER”

Al Hilal forması giyen Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli, Milano'da bir iş yeri sahibinin soygun sırasında dükkânını sopayla korumaya çalıştığı görüntüler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'daki cezai uygulamalara dikkat çeken Cristofoli, “Suudi Arabistan'da hırsızlık yaparsan, ellerini keserler! Başta, ‘Bu fazla mı?’ diye düşündüm. Artık bu tür hayvanları sakinleştirmek için başka bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Mazeret yok, sadece ortadan kaldırılmalılar!” ifadelerini kullandı.

Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: <a class='keyword-sd' href='/hirsizlik/' title='Hırsızlık'>Hırsızlık</a> yaparsan ellerini keserler!

“MÜMKÜN OLDUĞU KADAR UZUN SÜRE SUUDİ ARABİSTAN'DA KALACAĞIM”

Suudi Arabistan'daki yaşamından memnun olduğunu dile getiren Cristofoli, ülkede mümkün olduğu kadar uzun süre kalmak istediğini söyledi. İtalya ile bağlarına da değinen influencer, hayatını kendi emeğiyle kurduğunu ve vergilerini düzenli ödediğini belirtti.

İtalyan olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Cristofoli, ülkesinden herhangi bir beklentisi olmadığını ifade etti.

Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Sözlerinin tepki çekmesinin ardından yeniden açıklama yapan Cristofoli, ifadelerinin ırkçı olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. İtalya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşanan şiddet olaylarının sorgulanması gerektiğini savunan influencer, bu konularda soru sormanın ırkçılık anlamına gelmediğini söyledi.

Şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Cristofoli, sorunların büyümeden anlaşılması gerektiğini vurguladı. Açıklamalar, suç ve ceza uygulamaları üzerine sosyal medyada tartışma başlattı.

Suudi ArabistanHırsızlıkAl HilalMilanoSözlerDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Kapaklı’da boş araziye düşen yıldırım anne ile kızını yaraladı, 38 yaşındaki kadın ağır yaralı Kapaklı'da boş araziye düşen yıldırım anne ile kızını yaraladı, 38 yaşındaki kadın ağır yaralı
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 00:24:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei