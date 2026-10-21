Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı - Son Dakika
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Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

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Mısır'da Brezilyalı sosyal medya fenomeni Malevola Alves ve arkadaşı, sokakta cinsel içerikli hareketlerde bulunup çevredekileri taciz ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İki isim, görüntüleri sosyal medyada daha fazla izlenmek için çektiklerini kabul ederken, olayla ilgili dosya savcılığa sevk edildi.

Mısır'ın İskenderiye kentinde sokak ortasında sergiledikleri cinsel içerikli hareketler ve çevredekilere yönelik taciz davranışları nedeniyle Brezilyalı sosyal medya fenomeni Malevola Alves ile bir arkadaşı gözaltına alındı. İki kişinin sosyal medyada izlenme kazanmak amacıyla çektikleri görüntüler, haklarında adli işlem başlatılmasına neden oldu.

SOKAKTA ÇEKTİKLERİ VİDEOLAR BAŞLARINI YAKTI

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı içerik üreticisi Malevola Alves ve beraberindeki arkadaşı, İskenderiye sokaklarında uygunsuz hareketlerde bulundukları ve çevredekileri taciz ettikleri gerekçesiyle yakalandı.

Yetkililer, iki kişinin söz konusu anları kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaştığını bildirdi.

İZLENME UĞRUNA ÇEKTİKLERİNİ KABUL ETTİLER

Mısır İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan iki kadının sorgularında videoları sosyal medyada daha fazla izlenme elde etmek amacıyla çekip paylaştıklarını kabul ettiklerini açıkladı.

Bakanlık, görüntülerdeki davranışları kamuya açık alanlarda cinsel içerikli teşhir ve taciz olarak nitelendirdi.

PASAPORTLARINA EL KONULDU

Gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alves, arkadaşıyla birlikte polis merkezine götürüldüklerini ve pasaportlarına el konulduğunu anlattı. Brezilyalı fenomen, polislerin kendilerine cinsiyet kimlikleri hakkında da sorular yönelttiğini söyledi.

AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

Alves'in avukatı Jonatha Carvalho Matos, Brezilya'nın Kahire Büyükelçiliği ve Mısırlı yetkililerle iletişime geçtiklerini açıkladı. Avukat, müvekkilinin güvenliğinin ve yasal haklarının korunması için girişimlerin sürdüğünü belirtti.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Mısır İçişleri Bakanlığı, iki kadın hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ve dosyanın savcılığa sevk edildiğini duyurdu. Şüphelilere yöneltilen resmi suçlamaların ayrıntıları ve serbest bırakılıp bırakılmayacakları konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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