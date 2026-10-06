23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı: Cesedi hala bulunamadı - Son Dakika
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23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı: Cesedi hala bulunamadı

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23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı: Cesedi hala bulunamadı
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Brezilya’da 6 Eylül’de kaybolan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gabriela Evaldt Cardoso’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, genç kadının kaybolduğu gece silahla öldürüldüğünü belirlerken, haftalardır sürdürülen aramalara rağmen Cardoso’nun cenazesine henüz ulaşılamadı.

Brezilya’da 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gabriela Evaldt Cardoso’dan haftalardır haber alınamıyor. 6 Eylül gecesi ortadan kaybolan genç kadının soruşturmasını derinleştiren polis, Cardoso’nun kaybolduğu gece silahla vurularak öldürüldüğünden emin olduklarını açıkladı. Ancak genç kadının cenazesine henüz ulaşılamadı. 

KAYBOLDUĞU GECE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

The Sun'ın haberine göre, Tramandaí kentinde yaşayan Gabriela Cardoso, 6 Eylül gecesi annesine ait beyaz Volkswagen Golf ile evinden ayrıldı. Genç kadın, yaklaşık saat 21.00'de aracının direksiyonunda güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra ortadan kayboldu.

Polis, yürüttüğü soruşturma sonucunda Cardoso’nun kaybolduğu gece silahla vurularak öldürüldüğü kanaatine vardı. Polis şefi Alexandre Souza, genç kadının silahla infaz edildiğinden kesinlikle emin olduklarını söyledi. 

23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı: Cesedi hala bulunamadı

ARAÇ 10 GÜN SONRA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Cardoso’nun kullandığı araç, kaybolmasından 10 gün sonra gelen isimsiz bir ihbarın ardından terk edilmiş bir evin yakınında bulundu. Otomobilin plakalarının çıkarıldığı, arka camındaki bazı çıkartmaların söküldüğü ve jant kapaklarından birinin eksik olduğu tespit edildi.

Polis ayrıca araçta genç kadına ait telefon ile DNA incelemesine gönderilen bir tırnak parçası buldu. Bölgede yapılan aramalarda silaha ait olduğu değerlendirilen boş kovanlara da ulaşıldı. 

CESEDİNE ULAŞILAMADI

Polisin haftalar boyunca yürüttüğü kara aramalarından sonuç alınamadı. Şiddetli yağışlar nedeniyle drone ve arama köpekleriyle yapılan çalışmalar da durduruldu.

Yetkililer, telefon verileri, sosyal medya kayıtları ve adli incelemelerden elde edilecek yeni bulguların ardından arama bölgesinin yeniden genişletilebileceğini belirtti. 

23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı: Cesedi hala bulunamadı

POLİS NEDENİNİ BİLİYOR AMA AÇIKLAMIYOR 

Soruşturmayı yürüten ekipler, cinayetin nedenini bildiklerini ancak soruşturmanın güvenliği açısından şu aşamada kamuoyuyla paylaşmayacaklarını açıkladı. Polis henüz herhangi bir şüphelinin ismini de duyurmadı.

Yaklaşık 38 bin takipçisi bulunan Cardoso’nun aynı zamanda dönem dönem şoförlük yaptığı belirtildi. Genç kadının annesi Rosane Maria Matos Evaldt ise yaşadığı acıyı “anlatılamaz bir acı” sözleriyle ifade etti.

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