Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya

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Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya
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Mısır’da sosyal medya fenomenleri Malevola Alves ve Bruna Mercatelli, araç içinde cinsel içerikli hareketler sergiledikleri ve sokakta müstehcen davranışlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından haklarında soruşturma başlatılırken, iki fenomenin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Mısır’da sosyal medyada paylaştıkları tartışmalı görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Brezilyalı fenomen Malevola Alves ve arkadaşı Bruna Mercatelli, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. İskenderiye’de gözaltına alınan iki kadın, araç içinde ve sokaklarda çektikleri videolar nedeniyle kamu ahlakını ihlal etmek ve çevredekileri taciz etmekle suçlanıyor.

SOSYAL MEDYA İÇİN ÇEKTİKLERİ VİDEOLAR BAŞLARINA İŞ AÇTI

The Sun’ın haberine göre, 22 yaşındaki Malevola Alves ile arkadaşı Bruna Mercatelli’nin çektiği görüntülerde, araç içinde müstehcen olarak değerlendirilen hareketler ve cinsel içerikli davranışlar yer aldı. Videolarda kadınlardan birinin araçta dans ettiği, diğerinin ise sürücüyle uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya

Başka görüntülerde ikilinin sokakta bir gençle yakınlaştığı, yoldan geçenlere seslendiği ve birinin diğerinin eteğini kaldırdığı öne sürüldü. Mısır İçişleri Bakanlığı, görüntülerdeki davranışların kamuya açık alanlarda müstehcen teşhir ve çevredekileri taciz kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

“DAHA FAZLA İZLENMEK İÇİN PAYLAŞTIKLARINI” KABUL ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Mısır İçişleri Bakanlığı, sorgulanan iki kadının söz konusu görüntüleri kendilerinin kaydettiğini ve sosyal medya hesaplarında daha fazla izlenme elde etmek amacıyla yayımladıklarını kabul ettiğini açıkladı. Dosyanın soruşturma için savcılığa gönderildiği belirtildi.

Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya

POLİS MERKEZİNDEN YARDIM İSTEDİ

Gözaltına alınmadan önce sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Malevola Alves, kendisi ve arkadaşının polis merkezinde bulunduğunu belirterek yardım istedi. Alves, pasaportlarına el konulduğunu ve tur sırasında araçlarının durdurulduğunu söyledi.

Fenomen ayrıca polislerin kendilerine cinsiyet kimlikleri hakkında sorular yönelttiğini öne sürdü. Alves ve arkadaşının avukatlarının Brezilya’nın Kahire Büyükelçiliğiyle iletişime geçtiği, Brezilya Dışişleri Bakanlığının da talep edilmesi halinde konsolosluk desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladığı aktarıldı.

Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya

TUTUKLULUKLARI SÜREBİLİR

Haberde, iki kadının gözaltı sonrasında kefalet ödediği ve yerel Brezilya basınındaki haberlere göre kısa süre içinde serbest bırakılmalarının beklendiği kaydedildi. Soruşturma ise sürüyor.

Mısır’da kamu ahlakına ve toplumun aile değerlerine aykırı kabul edilen davranışlar ile çevrim içi içerikler ağır cezalarla sonuçlanabiliyor. Ancak iki kadın hakkında verilecek nihai karar henüz belli değil

Sosyal MedyaCinsellikBrezilyaGözaltıMedyaDünyaMısırSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Camoka99 Camoka99:
    bunlar kafayı yemiş yapmayın kızım ya 0 0 Yanıtla
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