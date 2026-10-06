Milas'taki kazada Rus motosikletçi Ozolina ölmüştü: Sanık Onur Obut'a hapis cezası - Son Dakika
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Milas'taki kazada Rus motosikletçi Ozolina ölmüştü: Sanık Onur Obut'a hapis cezası

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Milas\'taki kazada Rus motosikletçi Ozolina ölmüştü: Sanık Onur Obut\'a hapis cezası
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Rus sosyal medya ünlüsü ve motosiklet tutkunu Tatiana Ozolina'nın, 21 Temmuz 2024'te Muğla'nın Milas ilçesinde hayatını kaybettiği kazada asli kusurlu bulunan Onur Obut, taksirle ölüme neden olmaktan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adli tıp raporuna göre Obut, önüne çıkan TIR nedeniyle fren yapan Ozolina'nın motosikletine takip mesafesini korumadan arkadan çarptı. Aile avukatı, kask kamerasının kaydının hâlâ ortaya çıkmadığını söyledi.

Türkiye turunda hayatını kaybeden 38 yaşındaki Rus Tatiana Ozolina'nın karıştığı motosiklet kazasında asli kusurlu bulunan Onur Obut'la ilgili davada karar çıktı.

DÜNYA TURU YAPIYORDU

Kaza, 21 Temmuz 2024'te saat 17.30 sıralarında Söke- Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı, motosiklet tutkunu, sanal medya ünlüsü Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine Obut ve Ozolina hız keserek, arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklet ile Onur Obut yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan Obut ise hastaneye götürüldü.

Milas'taki kazada Rus motosikletçi Ozolina ölmüştü: Sanık Onur Obut'a hapis cezası

TATIANA BANA ÇARPARAK SAVRULDU

Hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obut, polis tarafından gözaltına alındı. Obut ifadesinde, "Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre; adli tıp kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, seyir halindeki Ozolina'nın önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut'un da asli kusurlu olduğu belirtildi.

Milas'taki kazada Rus motosikletçi Ozolina ölmüştü: Sanık Onur Obut'a hapis cezası

KASK KAMERASININ KAYDI ORTAYA ÇIKMADI

Tatiana Ozolina'nın ailesinin avukatı Ali Şan, Ozolina'nın kaskında bulunan kamera ile ilgili olarak kazayı görüp duran sürücü İ.K.'nin ifadesinde; kamerayı Obut'a verdiğini belirtmesi üzerine savcılığa başvurdu. Mahkemeye gelen sürücü İ.K., ifadesinde kamerayı görmediğini, polise verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Bunun üzerine Avukat Şan, savcılığa İ.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Bulunduğu iddia edilen kameranın görüntülerinin ortada olmadığını belirten Şan, "Kazanın hemen sonrasında müteveffa Tatiana'nın malumunuz bir kask kamerası bulunduğu iddia edildi ancak bugüne kadar bu kamera kaydı ortaya ne yazık ki çıkmadı. Konuyla alakalı bu kamera kaydını bulan tanık, mahkeme nezdinde ifadesini değiştirdi ve bu kamerayı hiç görmediğini, sanığa teslim etmediğini belirtti. Biz bu tanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak sonuç alamadık. Neticede sanık, 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra bundan sonraki adımlarımızı planlayacağız" diye konuştu.

Milas'taki kazada Rus motosikletçi Ozolina ölmüştü: Sanık Onur Obut'a hapis cezası

2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

Geçen hafta Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Onur Obut'un toplanan deliller neticesinde üzerine atılı 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği belirtilerek, önce 3 yıl 6 ay, ardından indirimle 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Avukat Ali Şan, "Sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Halihazırda gerekçeli kararın hazırlanmasını beklemekteyiz. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra aileyle birlikte değerlendirme yapıp, karara itiraz edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Yargılamanın her aşamasında bilirkişi raporları alındı. Tüm raporlarda sanığın asli kusurlu, müteveffa Tatiana'nın ise kusursuz olduğu belirlendi. Buna rağmen sanık ısrarlı bir şekilde, her defasında kusurunu kabul etmedi, pişmanlığını dahi dile getirmedi, ailenin maddi manevi zararını karşılamayı reddetti" dedi.

Kaynak: DHA
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