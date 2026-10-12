Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi - Son Dakika
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Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

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Ekranların fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona köklü değişikliklerle giriyor. Sunuculuğu Oktay Kaynarca'dan devralan Cem Öğretir koltuğa otururken, büyük ödül 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en çok izlenen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”, yeni yayın dönemine radikal kararlarla giriş yapıyor. Formatında, ödül miktarında ve sunucu kadrosunda önemli yeniliklere giden yarışmada devir teslim gerçekleşti.

SUNUCULUK KOLTUĞU CEM ÖĞRETİR’E EMANET

Yeni sezonda "Hamal" dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan usta oyuncu Oktay Kaynarca, yarışmadaki sunuculuk görevini bıraktı. Kaynarca’dan boşalan koltuğun yeni sahibi ise ekranların tecrübeli habercisi Cem Öğretir oldu.

Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu gibi dev isimlerin ardından yarışmayı bundan böyle Cem Öğretir sunacak.

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

TÜRKİYE TELEVİZYON TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ

Programda sadece isimler değil, yarışmanın kaderini etkileyecek kurallar da baştan yazıldı. Yapılan düzenlemeler şöyle:

  • Yarışmanın en büyük ödülü 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilerek "Türkiye televizyonlarında verilecek en büyük para ödülü" unvanını aldı.
  • Yarışmacıların büyük ödüle ulaşmak için cevaplaması gereken soru sayısı 13’ten 15’e çıkarıldı.
  • Daha önce 7. soruda 50.000 TL olan baraj noktası, yeni düzenlemeyle 5. soruya çekilerek 20.000 TL olarak belirlendi.
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Oktay KaynarcaCem ÖğretirMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi - Son Dakika
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