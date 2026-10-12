Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en çok izlenen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”, yeni yayın dönemine radikal kararlarla giriş yapıyor. Formatında, ödül miktarında ve sunucu kadrosunda önemli yeniliklere giden yarışmada devir teslim gerçekleşti.

SUNUCULUK KOLTUĞU CEM ÖĞRETİR’E EMANET

Yeni sezonda "Hamal" dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan usta oyuncu Oktay Kaynarca, yarışmadaki sunuculuk görevini bıraktı. Kaynarca’dan boşalan koltuğun yeni sahibi ise ekranların tecrübeli habercisi Cem Öğretir oldu.

Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu gibi dev isimlerin ardından yarışmayı bundan böyle Cem Öğretir sunacak.

TÜRKİYE TELEVİZYON TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ

Programda sadece isimler değil, yarışmanın kaderini etkileyecek kurallar da baştan yazıldı. Yapılan düzenlemeler şöyle: