Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar - Son Dakika
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Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

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Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar
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Kolombiya'da sosyal medya fenomeni Wendy Jeanette Durán Bocanegra'nın kira borcu nedeniyle evine gelen yetkililer, çok sayıda silah ve mühimmatla karşılaştı. Evde yapılan aramada tüfek, tabancalar, 977 mermi, uyuşturucu olduğu belirtilen maddeler ve binlerce dolar ele geçirildi. Silah kaçakçılığı suçlamasını reddeden 24 yaşındaki fenomen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kolombiya'da sosyal medya fenomeni Wendy Jeanette Durán Bocanegra'nın (24) evine kira borcu nedeniyle gelen yetkililer, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Evde yapılan aramada tüfek, tabancalar, yaklaşık bin mermi, uyuşturucu madde ve binlerce dolar nakit para ele geçirildi. Silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KİRA BORCU NEDENİYLE EVİNE GİTTİLER

Olay, Kolombiya'nın Cali kentindeki Pance bölgesinde meydana geldi. ABD'nin New York kentinde doğan ve Kolombiya vatandaşlığı da bulunan sosyal medya fenomeni Wendy Jeanette Durán Bocanegra'nın yaşadığı eve, ödenmeyen kira borçları nedeniyle başlatılan yasal işlem kapsamında yetkililer geldi.

Mahkeme kararı doğrultusunda eve giden görevliler, içeride çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.

Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

EVİNDE ADETA CEPHANELİK BULUNDU

Kolombiya polisinin evde gerçekleştirdiği aramada, 5,56 milimetre çapında Amerikan yapımı Colt marka bir tüfek, 9 milimetre çapında iki Glock tabanca ve toplam 977 tüfek mermisi ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 35 mermi kapasiteli bir şarjör, iki holografik nişangâh ve lazerli aparat bulundu.

Yetkililer, fenomenin evinde ele geçirilen silahların kaynağını ve ne amaçla bulundurulduğunu araştırmaya başladı.

BİNLERCE DOLAR VE PARA SAYMA MAKİNESİ DE ÇIKTI

Evdeki aramalar yalnızca silahlarla sınırlı kalmadı. Polis ekipleri, 4 bin 844 dolar nakit para, para sayma makinesi, iki hassas terazi, iki dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonuna da el koydu.

Aramada uyuşturucu olduğu belirtilen maddeler de bulundu. Ancak bu maddelerin türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

SİLAH RUHSATI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Yetkililerin silahları bulmasının ardından Wendy Durán'a söz konusu silahları bulundurmak için gerekli izinlere sahip olup olmadığı soruldu.

Genç fenomenin herhangi bir silah ruhsatının bulunmadığını söylemesi üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Kolombiya Başsavcılığı, Durán hakkında ateşli silah ve mühimmat üretimi, ticareti ve taşınmasına ilişkin suçlamalar yöneltti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan Durán, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme, savcılığın sunduğu delilleri değerlendirerek genç kadının yargılama süresince cezaevinde tutulmasına karar verdi.

Evde uyuşturucu olduğu belirtilen maddeler bulunmasına rağmen Durán'a bu aşamada uyuşturucu bulundurma suçlaması yöneltilmediği belirtildi.

Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

SOSYAL MEDYADA BAMBAŞKA BİR HAYAT SERGİLİYORDU

Instagram'da yaklaşık 8 bin takipçisi bulunan Wendy Durán, sosyal medyada "sociallywendyy" kullanıcı adıyla tanınıyor. Paylaşımlarında spor, sağlıklı yaşam, moda, seyahat ve kişisel gelişim konularına ağırlık veren fenomen, New York ve Kolombiya arasındaki yaşamından kesitler paylaşıyordu.

Takipçilerine fitness rutinlerini, beslenme alışkanlıklarını ve günlük hayatını gösteren Durán'ın evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunması dikkat çekti.

SİLAHLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Kolombiya Başsavcılığı, ele geçirilen silah ve mühimmatın nereden temin edildiğini ve nereye gönderilmek istendiğini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Yetkililer ayrıca genç fenomenin başka suç faaliyetleriyle bağlantısının bulunup bulunmadığını da araştırıyor. Durán hakkındaki suçlamalara ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Sosyal MedyaKolombiyaMedyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert özmen mert özmen:
    Evde her şey varsa niye kirasını ödemiyor doğru haber yapın doğru haber 0 0 Yanıtla
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