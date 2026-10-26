Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
Haber Videosu

Hayvanları çağırırken söylediği 'Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor' sözleri 2008'deki TRT çekiminden bu yana unutulmayan İlhan Orak, 72 yaşında hayvancılığa veda etti. Solhan'a bağlı Hazarşah köyünde yaşayan Orak, kışları İstanbul'da kızının yanına gidiyor, 'Yaşlandım, yoksa yine sürü sahibi olurdum' diyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde çobanlık yaptığı dönemde çekilen görüntüleriyle tanınan 72 yaşındaki İlhan Orak, 18 yıl sonra yüzlerde yine aynı tebessümü bırakıyor.

TRT ekibinin 2008 yılında çektiği görüntülerde içten tavırları ve hayvanları çağırırken çıkardığı ses ile ilgi çeken Orak, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla da kısa sürede fenomen oldu.

Tiyatro sahnelerinde de taklidi yapılan Orak'ın koyunlara seslenişi 18 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.

İlerleyen yaşı nedeniyle artık hayvancılık yapmayan 5 çocuk babası Orak, kışı İstanbul'da kızının evinde, yaz aylarını ise köyünde geçiriyor.

Doğup büyüdüğü köyünü ve hayvanları seven Orak, güler yüzü, hoş sohbeti, başından çıkarmadığı siyah takkesi ve takım elbisesiyle misafirlerini ilk günkü gibi karşılamaya devam ediyor.

Merada seslendiği hayvanların dikkatini çekmeyi başaramayınca "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor." sözlerinin yer aldığı görüntüleriyle hafızalara kazınan Orak, 7 yıl önce kendisiyle röportaj yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibiyle tekrar buluştu.

Komşusunun koyunlarının yanına giderek eski çobanlık günlerini yad eden Orak, seslendiği hayvanlar yanına gelmeyince "Gelmiyor ya bu da benim değil" diyerek nostalji yaşadı.

ESKİ GÜNLERİ ÇOK ÖZLÜYORUM

Orak, 2008 yılında TRT ekibinin köylerine geldiğini duyunca koşarak yanlarına gittiğini söyledi.

Sahibi ya da çoban çağırdığında hayvanların sesini tanıyıp yanına gittiğini anlatan Orak, "Başka hayvanların yanına doğru gidiyorum, benden kaçıyorlar." dedi.

Orak, artık hayvancılığı bıraktığını belirterek, "Eski günleri çok özlüyorum ama yaşlandım. Yoksa yine sürü sahibi olurdum. Her şey vaktinde güzel. Şimdi rahat yürüyemiyorum." diye konuştu.

HERKES BENİ SEVİYOR

İlhan Orak, "O zaman verdiğim röportajda yanlış bir şey söylemedik çok şükür. Nereye gidersem gideyim kapım açıktır. Herkes beni seviyor. Halen videomun gösterilmesinden çok memnun kalıyorum. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Ziyaretime gelen giden çok." diye konuştu.

KÖYÜMÜ, TOPRAĞIMI SEVİYORUM

Günlük yaşamında bahçe işleriyle uğraştığını anlatan Orak, "Yaşlandığım için artık başka bir şeyle uğraşamıyorum. Köyümü seviyorum. Çocuklarım İstanbul'da olduğu için sadece kışın buradan gidiyorum. Toprağımı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İstanbulMagazinSolhanGüncelBingölYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Akaryakıtta yeni ÖTV artışı: Benzinin litresi 4 lira 15 kuruş, motorinin 3 lira 60 kuruş artacak Akaryakıtta yeni ÖTV artışı: Benzinin litresi 4 lira 15 kuruş, motorinin 3 lira 60 kuruş artacak
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
11:02
Trabzon’da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar
Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar
10:58
Brezilya’da Lula da Silva geriden gelip kazandı İşte zaferin perde arkası
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası
10:44
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
10:36
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 11:56:15. #7.12#
SON DAKİKA: Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei