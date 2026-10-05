9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic\'in şimdi tek bir dileği var

Yıllar önce yaptırdığı dolgu nedeniyle uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde 9. kez ameliyat masasına yatmıştı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından hastanede tedavisi devam eden Bilic, yeni yaşını da sevdikleriyle birlikte hastanede karşıladı.

9. KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Operasyonun ardından vücudundaki drenlerle görüntülerini paylaşan Bilic, ameliyatın 6 saat sürdüğünü belirterek kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söylemişti. İyileşme sürecinde bir süre gözlerden uzak kalacağını da açıklamıştı.

YENİ YAŞINDAN TEK DİLEĞİ SAĞLIK

Doğum gününü hastanede ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutlayan Bilic, yeni yaşından beklentisini de açıkladı. Yaşadığı zorlu sağlık sürecinin ardından tek dileğinin sağlık olduğunu belirten Bilic, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yaşım, lütfen biraz nazik ol. Bu yaşımdan tek dileğim sağlık, gerisini söz ben halledeceğim. Bir an olsun yanımdan ayrılmayan ailem, arkadaşlarım, doktorlarım. Yazdıklarınızla güç veren siz. İyi ki varsınız."