9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var - Son Dakika
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9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

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9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic\'in şimdi tek bir dileği var
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Yıllar önce yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılması nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, 6 saat süren 9. ameliyatını geçirmişti. Yeni yaşını hastanede karşılayan Bilic, doğum gününde tek dileğinin sağlık olduğunu açıkladı.

Yıllar önce yaptırdığı dolgu nedeniyle uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde 9. kez ameliyat masasına yatmıştı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından hastanede tedavisi devam eden Bilic, yeni yaşını da sevdikleriyle birlikte hastanede karşıladı.

9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Operasyonun ardından vücudundaki drenlerle görüntülerini paylaşan Bilic, ameliyatın 6 saat sürdüğünü belirterek kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söylemişti. İyileşme sürecinde bir süre gözlerden uzak kalacağını da açıklamıştı.

9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

YENİ YAŞINDAN TEK DİLEĞİ SAĞLIK

Doğum gününü hastanede ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutlayan Bilic, yeni yaşından beklentisini de açıkladı. Yaşadığı zorlu sağlık sürecinin ardından tek dileğinin sağlık olduğunu belirten Bilic, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yaşım, lütfen biraz nazik ol. Bu yaşımdan tek dileğim sağlık, gerisini söz ben halledeceğim. Bir an olsun yanımdan ayrılmayan ailem, arkadaşlarım, doktorlarım. Yazdıklarınızla güç veren siz. İyi ki varsınız."

Danla BilicDoğum GünüAmeliyatSağlıkSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sehmus fatih sehmus fatih:
    pıv, 0 0 Yanıtla
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