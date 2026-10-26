Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı

“Kısmetse Olur” programında tanınan ve “Ankara’nın denizi yok mu?” sözleriyle bir dönem gündem olan sosyal medya fenomeni Eftelya Tekçi, sevgilisi Melih Gövercin ile yaşadığı tartışmanın ardından ağlayarak paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Kısa sürede yayılan videonun ardından Tekçi, darp raporunu paylaşarak açıklama yaptı.

“BASİT BİR TARTIŞMAYA İNDİRGENMEYE ÇALIŞILIYOR”

Yaşananların “sarılma kavgası” gibi basit bir tartışmaya indirgenmeye çalışıldığını belirten Tekçi, hiçbir manipülasyonun ve yalanın kadına yönelik şiddeti meşrulaştıramayacağını ifade etti.

DARP RAPORUNU PAYLAŞTI

Resmî muayene raporları ile tıbbi kayıtların vücudundaki darp izlerini ortaya koyduğunu söyleyen Tekçi, konunun artık magazinsel bir tartışma olmaktan çıktığını ve adli makamlara taşındığını açıkladı. Bundan sonraki sürecin hukuk önünde ilerleyeceğini belirten Tekçi, kendisine destek verenlere teşekkür etti.