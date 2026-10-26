Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı - Son Dakika
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Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı

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Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı
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Sevgilisi Melih Gövercin’le yaşadığı tartışmanın ardından ağlayarak paylaştığı görüntülerle gündeme gelen fenomen Eftelya Tekçi, darp raporunu yayımlayarak konunun adli makamlara taşındığını açıkladı.

“Kısmetse Olur” programında tanınan ve “Ankara’nın denizi yok mu?” sözleriyle bir dönem gündem olan sosyal medya fenomeni Eftelya Tekçi, sevgilisi Melih Gövercin ile yaşadığı tartışmanın ardından ağlayarak paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Kısa sürede yayılan videonun ardından Tekçi, darp raporunu paylaşarak açıklama yaptı.

“BASİT BİR TARTIŞMAYA İNDİRGENMEYE ÇALIŞILIYOR”

Yaşananların “sarılma kavgası” gibi basit bir tartışmaya indirgenmeye çalışıldığını belirten Tekçi, hiçbir manipülasyonun ve yalanın kadına yönelik şiddeti meşrulaştıramayacağını ifade etti.

Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı

DARP RAPORUNU PAYLAŞTI

Resmî muayene raporları ile tıbbi kayıtların vücudundaki darp izlerini ortaya koyduğunu söyleyen Tekçi, konunun artık magazinsel bir tartışma olmaktan çıktığını ve adli makamlara taşındığını açıkladı. Bundan sonraki sürecin hukuk önünde ilerleyeceğini belirten Tekçi, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kısmetse OlurMagazinŞiddetSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Savaş Esentürk Savaş Esentürk:
    Daha ünlü etmediğiniz kişi kaldı mı 0 0 Yanıtla
  • E Ş E Ş:
    Kadına şiddetten sonrasını okumadım geç bu işleri 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı - Son Dakika
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