İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem "#reklam" hem "#reklamdeğildir" yazıyor - Son Dakika
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İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem "#reklam" hem "#reklamdeğildir" yazıyor

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İzinsiz Forex şirketi XM\'e fenomen desteği: Açıklamada hem "#reklam" hem "#reklamdeğildir" yazıyor
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İnternet sitesi 2022'den bu yana Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Türkiye’den erişime kapalı olan yurt dışı merkezli forex şirketi XM, Türkçe YouTube kanalında bonus ve kaldıraç reklamları yayımlamayı sürdürüyor. Toplam abonesi 300 bini aşan Türk YouTuber’ların video açıklamalarında XM’in ortaklık sistemine ait kayıt bağlantıları ve partner kodları yer alıyor. SPK, izinsiz kaldıraçlı işlemleri tanıtan veya reklamını yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

XM’in Türkiye’deki faaliyetleri, Haberler.com’un 25 Ağustos 2026'da yayımladığı haberle gündeme gelmişti. O haberde, şirketin Türk yatırımcılara Telegram kanalları ve partner kodları üzerinden ulaştığı aktarılmıştı. Yapılan yeni incelemede, XM’in Türkçe tanıtımının şirketin kendi kanalları ve yüksek aboneli YouTube içerik üreticileri üzerinden sürdüğü görüldü.

XM’İN TÜRKÇE KANALINDA BONUS REKLAMLARI

XM’in YouTube’daki “XM Türkiye” kanalında 224 video bulunuyor. Kanalda son bir ay içinde yayımlanan bir videonun başlığı “XM ile forex yatırımı yapın | 5.000$’ı aşan para yatırma bonusları” oldu. Daha önce yayımlanan bir başka videoda “XM ile SpaceX Halka Arz yatırımı yapın | %100 para yatırma bonusu” ifadesi kullanıldı.

Ekim ayında yüklenen son videolardan birinde ise şirketin kaldıraç ürünü “XM istikrarlı kaldıraç” başlığıyla Türkçe olarak tanıtıldı. Videonun kapak görselinde “XM’in stabil kaldıracıyla kontrol sizde olsun” ifadesi ve “1000:1” oranı yer alıyor.

İzinsiz <a class='keyword-sd' href='/forex/' title='Forex'>Forex</a> şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem
XM Türkiye YouTube kanalı: Kapaklarda “1000:1” kaldıraç ve “5.000$’ı aşan para yatırma bonusları” ifadeleri görülüyor. (21.10.2026)

SİTEYE TÜRKİYE’DEN ERİŞİM ENGELLİ

Şirketin internet sitesine Türkiye’den girilmek istendiğinde, xm.com adresinin 22 Temmuz 2022 tarihli ve E-32992422-299-24035 sayılı SPK kararıyla erişime engellendiğini bildiren sayfa açılıyor. xmglobal.com adresi de 29 Temmuz 2022 tarihli ve E-32992422-299-24341 sayılı SPK kararıyla engelli.

Yurt dışından erişilebilen Türkçe sitede ise “Hoş Geldin Bonusunu Al” çağrısı yer alıyor. Sitede hizmet verilmeyen ülkeler arasında ABD, Kanada, İsrail ve İran sayılıyor, Türkiye bu listede bulunmuyor. Sitenin alt bilgisinde XM Global Limited’in Belize Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından 8557558 numaralı lisansla denetlendiği belirtiliyor. XM, SPK’nın yetkili aracı kurumlar listesinde yer almıyor.

İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem
Türkiye’den xm.com adresine girildiğinde açılan erişim engeli sayfası. (21.10.2026)

SPK, Ekim 2025'te yayımladığı bültende de XM adını taşıyan xmtrtrading.me alan adı ile bu alan adının “my” ve “partners” uzantılı adreslerine erişim engeli kararı almıştı.

YOUTUBE’DA “BONUSLU KAYIT” BAĞLANTILARI

YouTube’da “XM kayıt kodu”, “XM partner kodu” ve “XM bonus” aramalarıyla yapılan incelemede, 2025 sonu ile Ekim 2026 arasında yayımlanan çok sayıda Türkçe videonun açıklamasında XM’in ortaklık sistemine ait “affs.click” ve “clicks.pipaffiliates.com” uzantılı kayıt bağlantıları ile partner kodları tespit edildi. İncelenen affs.click bağlantıları, Türkiye’den erişimi SPK kararıyla engelli olan xm.com adresine yönleniyor. Partner kodu, kaydın hangi iş ortağı üzerinden yapıldığını belirlemek için kullanılıyor.

Videolarda XM’e nasıl kayıt olunacağı, kimlik doğrulamanın nasıl yapılacağı, Binance gibi kripto para platformları üzerinden hesaba nasıl para yatırılıp çekileceği ve bonusların nasıl alınacağı adım adım anlatılıyor.

HANGİ KANALDA NE YAZIYOR?

Ekin Yüzbaşıoğlu (93,1 bin abone): Ekim 2026'da yayımlananlar da dahil olmak üzere çok sayıda videonun açıklamasında “XM BONUSLU Kayıt linki” ve “XM BONUSLU Kayıt kodu: EKINYZBB” ifadeleri yer alıyor. Aynı açıklamalarda “#reklam” ve “#reklamdeğildir” etiketleri yan yana kullanılıyor. Kanalın Telegram grubunda 35 binden fazla üye bulunuyor.

İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem
Ekin Yüzbaşıoğlu’nun 19 Ekim 2026 tarihli videosunun açıklaması: “XM BONUSLU Kayıt kodu: EKINYZBB” ve “#reklam #reklamdeğildir” etiketleri.

Atamert Uysaler (103 bin abone): Aralık 2025'te yayımlanan “XM Bonus Sistemi Nasıl Çalışıyor? 50$ Yatırdım › Anında 100$ Oldu!” başlıklı videonun açıklamasında “XM İncelemek ve İndirimli Üyelik için” notuyla XM’in ortaklık bağlantısı paylaşılıyor. Açıklamada 1:1000 kaldıraç oranına da değiniliyor.

İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem
Atamert Uysaler’in 2 Aralık 2025 tarihli videosunun açıklaması.

Melik Berşah (80 bin abone): Kasım 2025'te yayımlanan “SADECE ÜYE OL VE $30 BONUS KAZAN!” başlıklı videoda “XM Global Trading buradan üye ol ve $30 bonusu kap” notuyla ortaklık bağlantısı yer alıyor. Kanalın Temmuz ve Ağustos 2026'da yayımladığı XM videoları 12 bin ile 25 bin arasında izlendi.

İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem
Melik Berşah’ın 29 Kasım 2025 tarihli videosunun açıklaması.

Borsa Workout (17,1 bin abone): “2026 Yılında XM’e Nasıl Kayıt Olunur?” başlıklı videoda “Bonus Kodu (87YR7)” ve kayıt bağlantısı paylaşılıyor. Kanalın Binance Pay ile XM’e para yatırma ve çekmeyi anlatan videosu 12 binden fazla izlendi.

BRK TRADE (10,9 bin abone): Aralık 2025 tarihli videonun açıklamasında “Ayrıcalıklı XM Ortaklık Kodu: 72TQT” ifadesinin hemen altında “Bu içerik reklam amacı taşımaz, kişisel araştırma niteliğindedir” notu bulunuyor.

İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem
BRK TRADE’in 18 Aralık 2025 tarihli videosunun açıklaması: Ortaklık kodu ve “Bu içerik reklam amacı taşımaz” notu.

BİTCOŞAR (7,3 bin abone): Eylül 2026'da yayımlanan 9 bölümlük “XM Global” serisinde hesap açma, para yatırma ve bonus adımları anlatılıyor. Açıklamada partner kodu olarak “IBRAHIM” veriliyor.

“RESMİ PARTNERLER” BAŞLIĞIYLA PAYLAŞIM

Daha küçük kanallarda da benzer içerikler bulunuyor. Bir kanal, “RESMÎ PARTNERLER” başlığı altında XM Global’i sıralıyor. Bir başka kanalın açıklamasında ise partner koduyla kayıt olan kullanıcılar için “UID’nizi gönderdikten sonra sizi özel Telegram grubuna ekliyorum” ifadesi yer alıyor. İncelenen kanallar arasında açıklamada “#işbirliği” etiketi kullanan yalnızca bir içerik üreticisi tespit edildi.

TÜRKİYE’DE KALDIRAÇ 10'A 1, VİDEOLARDA 1000'E 1

SPK, 2017'de yaptığı düzenlemeyle Türkiye’deki yetkili kuruluşlarda kaldıraçlı işlemlerde azami kaldıraç oranını 10'a 1'e düşürmüş, işlemlere başlayabilmek için asgari 50 bin lira başlangıç teminatı şartı getirmişti. İncelenen videolarda ise 1:1000 kaldıraç, 30 dolarlık hoş geldin bonusu ve yatırılan tutar kadar bonus gibi teklifler öne çıkarılıyor. XM Türkiye kanalındaki bir videonun kapağında da “1000:1” oranı kullanılıyor.

SPK: TANITAN VE REKLAMINI YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, 23 Şubat 2023'te yayımladığı basın duyurusunda Türkiye’de yerleşik yatırımcıların kaldıraçlı işlemleri yalnızca Kurul’un yetkilendirdiği kuruluşlar üzerinden yapabileceğini, yetkisiz kişilerce yaptırılan kaldıraçlı işlemlerin “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçunu oluşturduğunu açıklamıştı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrası, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörüyor.

Aynı duyuruda, bu faaliyetleri tanıtan veya reklamını yapan kişiler ile banka hesaplarını ya da telefon hatlarını bu amaçla kullandıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, yetkisiz kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen internet sitelerine de erişim engeli getirileceği belirtilmişti.

REKLAM İBARESİ ZORUNLU HALE GELDİ

Ticaret Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişikliğiyle de sosyal medyada yapılan tanıtımlarda içeriğin reklam olduğunun açıkça belirtilmesi zorunlu hale geldi.

Sermaye Piyasası KuruluTicaret BakanlığıYouTubeTürkiyeGüncelForexSon Dakika

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