Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var - Son Dakika
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Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

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Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
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Sosyal medya üzerinde açtıkları canlı yayınlarda kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yapan ve dün gözaltına alınan 10 fenomen adliyeye sevk edildi. Şüpheliler suçlamaları reddederken aylık gelirlerini ise 200 bin lira ile 500 bin lira arasında değişen rakamlarda açıkladıkları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) hesapları üzerinden tehdit, hakaret ve kavga içerikli görüntüler paylaşan, bu yolla gelir elde eden şüphelileri yakalamak için soruşturma açıldı. Polis ekiplerinin başlattığı sanal takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon yapıldı.

10 FENOMEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 10 fenomen gözaltına alındı.

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

GÖZALTINA ALINANLAR

1-) Semih VAROL

2-) Cansum KAYA

3-) Ferhat BİLLOR

4-) Çağlayan YILDIRIM

5-) Onur SERMİK

6-) Elif AKDEMİR

7-) Onur CAN GÜZEL

8-) Mehmet Emin CİTER

9-) Mehmet Aden ARSLAN

10- Sinan KAYA

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

AYLIK GELİRLERİ 200 BİN İLE 500 BİN ARASINDA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler sorgulandı. Şüphelilerin polis sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri, aylık gelirlerini ise 200 bin lira 500 bin lira arasında değişen rakamlarda açıkladıkları öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örnekleri alınan Sosyal Medya ünlüleri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
Kaynak: DHA
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