Antalya'da Motosiklet Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

23.06.2026 15:48
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Antalya'da motosikletle çocuklarını almak isteyen kadın, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Antalya'da motosikleti ile çocuklarını okuldan almak üzere yola çıkan kadın trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alan eşi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Aliya İzzet Begoviç Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Aytış (44) okul çıkış saatine yakın çocuklarını almak için 07 BÇE 699 plakalı motosikleti ile ikametinden yola çıktı. Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde seyir halindeki Aytış, Aliya İzzet Begovic Caddesi kesişimine geldiğinde yola çıkan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 CAC 864 plakalı aracı görünce frene bastı.

20 metre sürüklendi

Panikleyerek frene basan Aytış, motosikletin kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 20 metre yerde sürüklenen kadın yol ortasında duran otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşlar ve kazayı gören diğer sürücüler motosiklet sürücüsü kadının yardımına koşarken olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sevilay Aytış'ı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

Eşi gözyaşlarını tutamadı

Ambulansta eşi ile telefonla konuşan ve durumunun iyi olduğunu söyleyen Aytış, bir süre sonra kaldırıldığı hastanede fenalaştı. Akciğerinin hasar aldığı ve iç kanaması olduğu belirlenen 3 çocuk annesi kadın ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aytış'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aytış'ın cenazesi bugün eşi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında hayat arkadaşını kaybeden ve 3 çocuğunun annesi Sevilay Aytış'ın eşi Ahmet Aytış gözyaşlarına hakim olamadı. Talihsiz kadının cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Duacı Mezarlığı'na götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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