Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor

Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
14.07.2026 19:08
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye dışından genç ve saf yetenekli bir Türk oyuncu transfer etmek istediklerini açıklayan Ilıcalı, Oyuncuyla konuştum, ben etkilendim, onun da etkilendiğini düşünüyorum'' dedi.

Premier Lig'e yükselen  Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, BBC Radio Humberside'a verdiği röportajda transfer çalışmaları, kulüp yatırımları ve gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''PARAYI ŞİMDİ ALIP KULLANACAĞIZ''

Kulübün 55 milyon sterlinlik kredi kullanmasına ilişkin konuşan Ilıcalı, Premier Lig gelirlerinin taksitler halinde geldiğini hatırlatarak, ''Para uzun bir döneme yayılarak geliyor. Bizim ise iyi transferler yapmak için paraya şimdi ihtiyacımız var. Önemli oyuncularla görüşeceğiz ve kısa süre içinde büyük paralar harcamamız gerekecek. Beklemek yerine parayı şimdi alıp kullanacağız'' dedi.

''PARA BENİM İÇİN BİR ARAÇ''

Hull City'ye yaptığı harcamalara değinen Ilıcalı, ''Yaklaşık 5 yılda kulüp için 120 milyon sterlin harcadım. Premier Lig’e çıkamasaydık 20 milyon daha, sonra 20 milyon daha harcardım. Çünkü bu takımı sıradan bir takım haline getirmek istemedim. Para benim için başarıya ulaşmak için kullanılan bir araç'' ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor

SPORTİF DİREKTÖR AYRILIĞI

Sportif direktör Jared Dublin’in ayrılığıyla ilgili de konuşan Ilıcalı, ''Kendisi kulübün başarısında önemli pay sahibi oldu. Ona teşekkür ediyorum. Ancak futbol profesyonel bir iş. Gelecek sezon için anlaşamadık. Onun isteklerine saygı duyuyorum fakat benim önceliğim her zaman Hull City’nin çıkarları'' diye konuştu.

Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor

TRANSFER MÜJDESİ

Yaz transfer döneminde kadroya 12-13 oyuncu katabileceklerini belirten Ilıcalı, ''10, 15, belki 20 milyon sterlinlik oyuncular transfer edeceğiz. Yanlış oyuncu alma şansımız yok. Bu nedenle acele ediyoruz ancak hata yapacak kadar da acele etmiyoruz. İki veya üç oyuncu çok kısa süre içinde gelebilir. Toplamda ise 12-13 transfere kadar çıkabiliriz'' dedi. Oscar Zambrano’nun takıma döneceğini müjdeleyen Ilıcalı, ''Zambrano özel bir oyuncu. Onun geri dönecek olmasından mutluyuz'' açıklamasını yaptı.

TÜRK OYUNCU HAYALİ

Basında çıkan birçok transfer iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ilıcalı, '''Ortada dolaşan isimlerin yüzde 90’ı maalesef yanlış. Şu anda Türkiye liginden aktif olarak ilgilendiğimiz bir oyuncu yok. Ancak Türkiye dışında oynayan, çok genç ve saf yetenek olan bir Türk oyuncuyu getirmek en büyük hayallerimden biri. Oyuncuyla konuştum, ben etkilendim, onun da etkilendiğini düşünüyorum'' dedi.

Acun Ilıcalı, Hull City, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Yurdakul Mustafa Yurdakul:
    Deniz Gül mü ? 0 0 Yanıtla
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