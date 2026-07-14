Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi - Son Dakika
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Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi

14.07.2026 18:26
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İsrail Başbakanı Netanyahu, asker kaçağı Ultra-Ortodoks Yahudilerin tutuklanmasını donduran yasa tasarısı için geldiği mecliste "utan" sloganlarıyla protesto edilince oylamaya katılamadan salonu terk etti. Genelkurmay Başkanı Zamir'in itirazlarına rağmen meclisten geçen tartışmalı yasa, Haredi gençlerin tutuklanmasını ve cezalandırılmasını en az 6 ay boyunca donduracak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, asker kaçağı Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin tutuklanmasını donduran yasa tasarısı lehine oy kullanmak için geldiği İsrail Meclisi'nde protesto edildi.

SALON "UTAN" SLOGANLARIYLA

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde göre, oy kullanmak için meclise gelen Netanyahu, muhalefet milletvekillerinin hedefi oldu.

Zorunlu askerliği reddeden Haredilerin siyasi baskılarının ardından meclise getirilen yasalardan biri olan Haredi asker kaçaklarının tutuklanmasını dondurmayı öngören tartışmalı yasa tasarısı lehine oy kullanmak için İsrail Meclis'i genel kuruluna giriş yapan Netanyahu'ya, muhalefet milletvekilleri "utan" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Netanyahu, tepkiler üzerine oylamaya katılmadan İsrail Meclisi'ni terk etmek zorunda kaldı.

TASARI ONAYLANDI

İsrail Meclisi, İsrail Başsavcılığının ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in itirazlarına rağmen, tartışmalı yasa tasarısının ikinci ve üçüncü okumalarda oylamak üzere toplandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, tasarı İsrail Meclisi'nde yapılan ikinci ve üçüncü okumalarda 54 "hayır" oyuna karşı, 58 "evet" oyuyla onaylandı.

İktidar bloğundan Likud'dan Yuli Edelstein ve Dan Iluz ile Dini Siyonizm'den Moshe Solomon yasanın aleyhine oy kullandı.

HAREDİLERİN EN AZ 6 AY BOYUNCA TUTUKLANMASININ ÖNÜNE GEÇECEK

Tasarı, askerlik yükümlülüğü bulunan Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin tutuklanması, hakkında soruşturma yürütülmesi ve yaptırım uygulanması işlemlerinin 30 Kasım'a kadar dondurmayı öngörüyor. Tasarı, İsrail'de 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağı için bir sonraki dönemin ilk 3 ayında da uzayacak olması nedeniyle Haredilerin en az 6 ay boyunca tutuklanmasının önüne geçecek.

GENELKURMAY BAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, asker kaçağı Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin gözaltına alınmasını engelleyen yasa tasarısına tepki göstermişti.

Zamir, Başbakan Netanyahu'ya gönderdiği mektupla asker kaçağı Haredilerin gözaltına alınmasını donduracak yasa tasarısına karşı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, İsrail Meclisi'nde 'Utan' sloganlarıyla protesto edildi - Son Dakika

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