Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu? - Son Dakika
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Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?

14.07.2026 18:05
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde o gece yaşananları anlattı. Uçaktaki 2 pilottan birinin FETÖ'cü olduğunu öğrendiklerini belirten Albayrak, pilotun Atatürk Havalimanı'na inmemek için “Pist karanlık, piste kamyon çekmiş olabilirler" bahanesiyle Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmeyi önerdiğini söyledi. Albayrak, “Milyonlarca insan çıplak elleriyle sahaya indi” dedi.

Enstitü Sosyal, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılında, darbe girişimini gündelik siyasi tartışmaların ötesine taşıyarak tarihsel, toplumsal, hukuki ve ahlaki boyutlarıyla değerlendirmek ve Türkiye'nin demokratik geleceğine ilişkin ortak bir muhasebe zemini oluşturmak amacıyla "10. Yılında 15 Temmuz'u Hatırlamak" başlıklı forum düzenledi.

 BERAT ALBAYRAK 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI

Forumda konuşan eski Hazine ve Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Berat Albayrak, o geceye ait kendileriyle mezara gidecek çok şeyin olduğunu, bir kısmını hatırladıklarını bir kısmını ise unuttuklarını, günü geldiğinde aşikar bir şekilde ortaya çıkacak olan şeylerin de bulunduğunu söyledi.

15 Temmuz'la ilgili birçok kahramanlık hikayeleri duyduklarını kaydeden Albayrak, "Ben şehadet ederim ki, bugün burada bunun çok net altını çizeyim, Mustafa müdürümüz o gecenin gerçek kahramanlarından bir tanesidir. Rabbim iki cihanda aziz eylesin." dedi.

 "MİLYONLARCA İNSAN ÇIPLAK ELLERİYLE SAHAYA İNDİ"

Örgütün planlı bir darbesine karşı tamamen organize olmayan, bilinçsiz, habersiz, hazırlıksız olanın sadece devletin kurumları olmadığının altını çizen Albayrak, "Ben herkese, arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Diyorum ki, 'Bakın arkadaşlar, bu gece dokuzda köprüde buluşuyoruz. Darbe varmış. Anlaştık mı? Burada ama tanklar var, çıplak ellerimizle çıkacağız.' desem kaç kişi gelir bilmiyorum. Ama o gece gökten inen bir sekineyle ve duyguyla milyonlarca insan çıplak elleriyle sahaya indiler." diye konuştu.

“UÇAKTAKİ 2 PİLOTTAN BİRİNİN FETÖ'CÜYDÜ”

Albayrak, o gece, sonradan öğrendiklerine göre uçaktaki 2 pilottan birinin FETÖ'cü olduğunu, aldıkları bilgilere göre Sabiha Gökçen Havaalanı'nın iniş için sıkıntılı olduğundan Atatürk Havalimanı'na inmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Pilotlardan birinin Atatürk Havalimanı'na inmemek için "Pist karanlık, piste kamyon çekmiş olabilirler" gibi nedenler öne sürerek Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmeyi önerdiğini anlatan Albayrak, "Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Hemen telefonla, müdürümüz bu konuşmayı unutmuş olabilir, tekrar aradım. Allah razı olsun, 'Hiç merak etmeyin. İşlem tamamdır.' dedi. Tekrar Cumhurbaşkanımızla konuştum öyle indik." şeklinde konuştu.

“ŞEHADETİ TADAN VE GAZİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA ÇOK DAHA AZIYLA İMTİHAN OLDUK”

Albayrak, o gecenin çok anısı olduğunu dile getirerek "Biz o gece şehadeti tadan ve gazi olan vatandaşlarımızın yanında, ben şahsım adına konuşuyorum, çok daha azıyla imtihan olduk. Hepimiz evlatlarımızla imtihan olduk. Kendileri evlatlarıyla vedalaşamadı. Bizim evlatlarımız belki kucağımızdaydı." ifadelerini kullandı.

Gençlere bu süreçlerin anlatılmasının önemli olduğunu kaydeden Albayrak, "Bunun bizim üzerimizde vebali var. Sizlerin konuşması, anlatması ve şehitlerimiz, gazilerimiz üzerinde bu sürecin yaşatılması çok kıymetli." dedi.

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Son Dakika Berat Albayrak Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Boş lakırdıyı bırak berat 128 milyar doların hesabını ver önce ! 1 2 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    öyle bir yalan atacaksınızki siz bile inanacaksınız hemde öyle yaptınız ama millet inanmadı feraset sahibi 0 1 Yanıtla
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