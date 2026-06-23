Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının evlilik şartları hayrete düşürdü - Son Dakika
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Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının evlilik şartları hayrete düşürdü

23.06.2026 21:19
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Gündüz kuşağı programı tarihinin en şoke eden pazarlığı Esra Erol'da yaşandı. 3 günde evlenen Damla ve Serkan Barış çifti, şiddet iddialarıyla geldikleri yayında garip bir barışmaya imza attı. Serkan'ın özür dilemesi üzerine Damla; lüks ev, araba, otelde after party ve "85 kiloyum, 85 kilo altın isterim" diyerek kredi çekilmesini şart koştu. "Annen buralara gelmeyecek, görüşmeyeceksin" restini de çeken Damla'nın tüm taleplerini damadın diz çökerek kabul etmesi ekran başındakileri hayrete düşürdü

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı, Türkiye gündemine oturan Çorumlu Damla ve Serkan Barış çiftinin akılalmaz iddialarına ve canlı yayındaki lüks taleplerine sahne oldu. Kayseri Otogarı’nda tanıştıktan sadece 3 gün sonra yıldırım nikahıyla evlenen çiftin hayatı, kısa sürede büyük bir aile krizine ve hukuk mücadelesine dönüştü.

EŞİNİN AİLESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Gelin adayı Damla Barış, evlendikleri ilk geceden itibaren eşinin ailesinden büyük eziyet gördüğünü iddia etti. Kayınvalidesinin kendisine uyguladığı fiziksel şiddet nedeniyle 7 haftalık bebeğini kaybettiğini öne süren Damla’nın bu iddiaları stüdyoda buz kesti. Damat Serkan Barış ise annesinin Damla’ya fiziksel saldırıda bulunduğunu doğrularken, süreç içinde kendisinin de eşine karşı hataları olduğunu ve şiddet uyguladığını canlı yayında itiraf etti.

Maddi olarak birbirlerinin engelli maaşı üzerinden geçindiklerine dair karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu programda; Serkan’ın kayınvalidesine yönelik sarf ettiği "Eşek gibi bize bakacaksın kaynana" ifadeleri stüdyoda tansiyonu yükseltti.

"BENİM EDERİM 85 KİLO ALTIN" 

Tüm bu şiddet ve geçimsizlik iddialarının gölgesinde, Serkan’ın canlı yayında elinde çiçekle Damla’nın karşısına geçerek özür dilemesi ve evliliklerini kurtarmak istemesiyle olayların seyri değişti. Serkan'ın "7 ay boyunca kalbini çok kırdım, özür dilerim" sözleri üzerine Damla, evliliğe devam etmek için adeta ticari bir sözleşmeyi andıran lüks şartlarını sıraladı:

"Ev alacaksın üzerime yapacaksın, araba alacaksın benim üstüme olacak. Annen buralara gelmeyecek, ortalıkta fırlamayacak. Eğer bir kuruş verirsen seni de anneni de mahvederim. Benim ederim; 85 kiloyum, 85 kilo da altın isterim. Trabzon burması, su yolu, beştaş, üç yüzük... Hepsini buraya kadar takacaksın. Ben karışmam, kredi çekeceksin."

OTEL KATINDA AFTER PARTY

İsteklerini sıralarken hızını alamayan Damla Barış; 3 ayrı gelinlik, söz elbisesi ve lüks bir otelin üst katında gerçekleştirilecek bir after party ile bekarlığa veda kokteyli talep etti. Kız istemeden nikaha kadar tüm masrafların eksiksiz karşılanmasını şart koşan Damla, eşinden şu sözü de aldı:

"Eğer akrabalarından biri bile beni ararsa seni evde tokatlar gebertirim. Şu an tek varlığının Damla olduğunu herkesin önünde söyleyeceksin."

Serkan Barış’ın bu ağır şartlar karşısında diz çökerek "Damla benim şu an tek varlığım, söz veriyorum" demesi ve tüm lüks talepleri kabul etmesi, başta programın sunucusu Esra Erol olmak üzere tüm Türkiye'yi hayretler içinde bıraktı.

Televizyon, Esra Erol, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Esra Erol Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının evlilik şartları hayrete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • murat atis murat atis:
    Ben izledim gülmekten öldum resmen.adam resmen şiddet göruyor. Serkana çok uzuldum vallah. 0 0 Yanıtla
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