Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Süleyman Yağcı\'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
22.06.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Çocuklar Duymasın" dizisinde Fıs Fıs İsmail karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, katıldığı televizyon programında magazin gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Dizideki birçok ismin profesyonel oyunculuk eğitimi almadığını belirten Yağcı, başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Çaycı Hüseyin ve Şükrü'nün aslında oyuncu olmadığını söyledi.

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından 'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, katıldığı televizyon programında magazin gündemini sarsacak açıklamalara imza attı. Dizinin kadrosundaki pek çok ismin aslında oyuncu olmadığını iddia eden Yağcı, başrol oyuncusu Pınar Altuğ’u da hedef alarak, "Onu sahnede Tamer Karadağlı yetiştirdi" dedi.

"PINAR, HÜSEYİN VE ŞÜKRÜ OYUNCU DEĞİL"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına rol arkadaşı Volkan Severcan ile birlikte konuk olan Süleyman Yağcı, samimi ve bir o kadar da tartışma yaratacak itiraflarda bulundu. Dizi sektöründeki "eğitim" ve "alaylılık" konusuna değinen Yağcı, Çocuklar Duymasın kadrosundaki birçok popüler ismin profesyonel oyunculuk eğitimi almadığını açık açık dile getirdi. Sözünü sakınmayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Pınar Altuğ mesela oyuncu değil. Şükrü (Koruyucu) oyuncu değil. Çaycı Hüseyin (Alparslan Özmol) oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim. Bırak şimdi, gerçekler kapatılmasın."

"PINAR’I SAHNEDE TAMER KARADAĞLI YETİŞTİRDİ"

Dizide "Meltem" karakterine hayat veren Pınar Altuğ'un oyunculuk serüvenine dair çarpıcı bir iddia ortaya atan Süleyman Yağcı, Altuğ'un ekrandaki başarısında rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın payının büyük olduğunu söyledi. Yağcı, "Onu sahnede yetiştiren de Tamer Karadağlı’ydı. Aralarda ders veriyordu" diyerek sette yaşanan bilinmeyen bir kulis bilgisini paylaştı.

"ÇOCUKLAR DUYMASIN HEPİMİZİN EKMEK TEKNESİ OLDU"

Sözlerindeki eleştirel tona rağmen dizinin hayatlarındaki önemini de vurgulamayı ihmal etmeyen Süleyman Yağcı, “Öte yandan Çocuklar Duymasın hepimizin ekmek teknesi oldu” diyerek efsane projeye olan vefasını ve teşekkürünü dile getirdi. Süleyman Yağcı'nın özellikle dizinin başrolü Pınar Altuğ hakkındaki bu keskin sözlerinin ardından, Altuğ ve Tamer Karadağlı cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

Çocuklar Duymasın, Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ, Magazin, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Magazin Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

10:46
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan’da enkazdan cesetler çıkarıldı
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı
10:44
Kavga büyüyor Hacıosmanoğlu’ndan Fatih Terim’e şok sözler
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:51:12. #7.13#
SON DAKİKA: Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.