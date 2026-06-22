ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler - Son Dakika
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ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler

22.06.2026 11:09
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ABD'de yaşayan bir Türk taraftar, Dünya Kupası boyunca A Milli Takım'ın yanında olmalarına rağmen futbolcuların kendilerine karşı mesafeli davrandığını öne sürdü. "Bir tebessümü bile çok gördüler" şeklindeki sitemi geniş yankı uyandırdı.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından eleştiriler sürerken, bu kez gündeme ABD'de yaşayan bir Türk taraftarın açıklamaları geldi. 

"HER YERDE YANLARINDAYDIK"

ABD'de yaşayan Türklerin milli takım için büyük fedakarlık yaptığını belirten taraftar, futbolcuları karşılamak için havaalanına, otele ve takım konvoylarına gittiklerini anlattı. Kadın taraftar, "Burada yüzlerce göçmen onları karşılamaya, konvoya, otele... Her yerde yanlarında olmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

"BİR KEZ BİLE GÜLMEDİLER"

Futbolcuların taraftarlara karşı mesafeli davrandığını öne süren taraftar, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"O kadar soğuklar, o kadar mesafeliler ki... İnsanlarla fotoğraf çekilmediler. Kafalarını kaldırıp insanlara tebessüm edip bir gülmediler bile."

"NEYİN EGOSU, NEYİN HAVASI BU KADAR?"

Sözlerinin devamında tepki gösteren kadın taraftar, milli futbolcuların taraftarlarla daha sıcak ilişki kurması gerektiğini savundu. "Maça gittik. Miami'nin sıcağını bilen bilir. O sıcakta cayır cayır yandık. Bir dönüp el sallamak, oley yaptırmak bu kadar zor olmamalı. Gurbetteyiz biz, gelmişsiniz, sizi yalnız bırakmadık. İnsanlar nerelerden uçak parası verip hazırlık maçına geldi. Bu kadar zor muydu ya?" dedi.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar taraftarın siteminde haklı olduğunu savunurken, bazıları ise futbolcuların turnuva baskısı altında olduklarını ve yaşanan hayal kırıklığının davranışlarını etkileyebileceğini ifade etti.

TARAFTAR-FUTBOLCU İLİŞKİSİ TARTIŞILIYOR

Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından yaşanan bu tartışma, milli takım ile taraftar arasındaki iletişim konusunu da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yurt dışında yaşayan ve takımlarını desteklemek için uzun mesafeler kat eden taraftarların beklentileri, sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Azamet Saati Azamet Saati:
    Bayan ın sözlerin den nesi yalnış ??? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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