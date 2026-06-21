Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler - Son Dakika
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Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler

21.06.2026 19:28
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The Athletic, turnuvaya veda etmesi kesinleşen Türkiye'yi FIFA 2026 Dünya Kupası'nın en kötü takımı olarak seçti. Yapılan değerlendirmede, 'Başlarına çuval geçirip golf oynasalar daha iyi olurdu. Yaratılan beklentiye göre turnuvanın en kötüsü oldular'' ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya’ya 2-0 ve Paraguay’a 1-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti. 

BİZİM ÇOCUKLAR ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Bu sonuçların ardından İngiliz medyasında yer alan sert bir yazı büyük tepki çekti. The Athletic’te yayınlanan analizde, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlara rağmen takımın düşük performansı eleştirildi. 

''HİÇBİR BAHANESİ YOK''

Yazıda “Bu kadar kötü olmalarının hiçbir bahanesi yok” denirken, '' Türkiye, Haiti’den sadece iki buçuk saat daha fazla direndi'' ifadesi kullanıldı. Ayrıca millilerin iki maçta 62 şut çekip gol atamaması ''içler acısı'' olarak nitelendirildi. 

''EN KÖTÜSÜ TÜRKİYE''

1966’dan beri böyle bir istatistik olmadığı vurgulanırken, ''Başlarına çuval geçirip golf oynasalar daha iyi olurdu. Yaratılan beklentiye göre turnuvanın en kötüsü oldular.'' gibi sert ifadeler dikkat çekti. 

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serafettin Eren Serafettin Eren:
    Ne bekliyordunuz yaa ?? 3 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Canları sağ olsun kim ne derse desin Altın çamura düşmekle değer kaybetmez maalesef futbolda bu tür şeyler olabiliyor 1 2 Yanıtla
  • mesut1244 mesut1244:
    Bu utancı yaşatanlara yazıklar olsun 1 0 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Sadece futbolda olsak kabulüm Ülkenin neresinden tutarsan elinde kalır 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bizim çocuklar, oldu bizim cacıklar… 0 0 Yanıtla
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