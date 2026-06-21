Suudi Arabistanlı taraftar da İbrahim Tatlıses hayranı çıktı! Söylediği şarkıya beğeni yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistanlı taraftar da İbrahim Tatlıses hayranı çıktı! Söylediği şarkıya beğeni yağıyor

21.06.2026 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda renkli anlar yaşanmaya devam ediyor. İspanya ile karşı karşıya gelen Suudi Arabistan'ın bir taraftarı maç öncesinde İbrahim Tatlıses’in "Aramam" şarkısını söyledi. Bu renkli anlar binlerce beğeni aldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası, saha içindeki heyecan kadar tribünlerdeki renkli görüntülerle de adından söz ettiriyor. 

ARAP TARAFTAR, İBRAHİM TATLISES'TEN ARAMAM'I SÖYLEDİ

Turnuvanın en konuşulacak anlarından biri, İspanya ile Suudi Arabistan arasında oynanan kritik mücadele öncesinde yaşandı. Stadyum önünde coşkuyla takımlarını destekleyen Suudi Arabistanlı bir taraftar, AA muhabirinin mikrofonuna İbrahim Tatlıses’in ikonikleşmiş "Aramam" şarkısını söyledi. Şarkının sözlerini ezbere ve büyük bir neşeyle seslendiren taraftar, görenleri hayrete düşürdü.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Suudi Arabistanlı taraftarın bu sürpriz çıkışı kısa sürede sosyal medyaya damga vurarak binlerce beğeni ve yorum almayı başardı. 

İbrahim Tatlıses, Suudi Arabistan, Dünya Kupası, İspanya, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Suudi Arabistanlı taraftar da İbrahim Tatlıses hayranı çıktı! Söylediği şarkıya beğeni yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayahibe’de Otel Yangını: 1700 Turist Tahliye Edildi Bayahibe'de Otel Yangını: 1700 Turist Tahliye Edildi
Hepsi ülkeye sokulacaktı Değerleri tam 8 milyar lira Hepsi ülkeye sokulacaktı! Değerleri tam 8 milyar lira
Okumanın yaşı yok Maaile birlikte sınava girdi Okumanın yaşı yok! Maaile birlikte sınava girdi
Trump’ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye’ye yapabilir Trump'ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye'ye yapabilir
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı... Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah’ım neden Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti’siniz A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

20:23
Aykut Kocaman’ın ’’Alınsın’’ dediği isme İsmail Kartal’dan da onay çıktı
Aykut Kocaman'ın ''Alınsın'' dediği isme İsmail Kartal'dan da onay çıktı
20:06
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım’dan 2 kötü rekor
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım'dan 2 kötü rekor
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:46
Galatasaray’dan Bruno Fernandes atağı
Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
16:17
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 20:59:21. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistanlı taraftar da İbrahim Tatlıses hayranı çıktı! Söylediği şarkıya beğeni yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.