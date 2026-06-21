FIFA 2026 Dünya Kupası, saha içindeki heyecan kadar tribünlerdeki renkli görüntülerle de adından söz ettiriyor.
Turnuvanın en konuşulacak anlarından biri, İspanya ile Suudi Arabistan arasında oynanan kritik mücadele öncesinde yaşandı. Stadyum önünde coşkuyla takımlarını destekleyen Suudi Arabistanlı bir taraftar, AA muhabirinin mikrofonuna İbrahim Tatlıses’in ikonikleşmiş "Aramam" şarkısını söyledi. Şarkının sözlerini ezbere ve büyük bir neşeyle seslendiren taraftar, görenleri hayrete düşürdü.
Suudi Arabistanlı taraftarın bu sürpriz çıkışı kısa sürede sosyal medyaya damga vurarak binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Suudi Arabistanlı taraftar da İbrahim Tatlıses hayranı çıktı! Söylediği şarkıya beğeni yağıyor - Son Dakika
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