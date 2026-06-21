Galatasaray\'dan Bruno Fernandes atağı

Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gözünü Avrupa'ya ve yeni sezona dikti. Gelecek sezon ülkemizi yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

ÖNCELİK 10 NUMARA BÖLGESİNDE

Yeni sezon planlamasında yaratıcı bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen yönetim, 10 numara pozisyonu için ciddi bir bütçe ayırdı. Eintracht Frankfurt forması giyen genç yetenek Can Uzun için girişimlerini sürdüren Aslan, asıl büyük bombayı İngiltere'de patlatmaya hazırlanıyor.

FERNANDES İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray, geçtiğimiz ara transfer döneminde de renklerine bağlamak istediği ancak amacına ulaşamadığı dünyaca ünlü yıldız Bruno Fernandes'i yeniden listesine aldı. Yönetimin, Manchester United forması giyen 31 yaşındaki Portekizli maestro için resmi temaslara başladığı öğrenildi.

PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Geride bıraktığımız sezonda Manchester United formasıyla adeta fırtına gibi esen Bruno Fernandes, çıktığı 35 resmi maçta 9 gol atarken tam 22 asist yapma başarısı gösterdi. Premier Lig'de sezonu 21 asistle tamamlayan yıldız oyuncu, İngiltere futbol tarihinde bir sezonda en çok asist yapan futbolcu unvanını eline geçirerek tarihe geçti.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

İngiliz devi Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve kontratında +1 yıl da opsiyonu bulunan deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.