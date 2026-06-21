Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu

Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu
21.06.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’in Selçuk ilçesinde, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla tanınan eczacı Beray Yürek, hasta bir sokak köpeği olduğu bahanesiyle bir adrese çağrıldı. Hemen hasta köpeğe yardım için yola çıkan eczacı kadın, belirtilen adrese vardığında saldırıya uğradı. Feci şekilde darbedilen ve kemerle boğulmaya çalışan Yürek, kendi çabasıyla kaçmayı başarırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Ayrıca saldırganın Selçuk Belediyesi'ndeki görevine de son verildi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine Yeni Şirince Yoluna giden sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla tanınan eczacı Beray Yürek, burada H.Z.'nin fiziki saldırısına uğradı.

KEMERLE BOĞMAYA ÇALIŞTI

Şüphelinin, Yürek'i feci şekilde darbederek kemerle boğmaya çalıştığı öne sürüldü. Yüzünde ve boyun bölgesinde ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtulmayı başardı.

Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu

TUTUKLANDI

19 Haziran günü meydana gelen olayın ardından şikayet üzerine harekete geçen Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

“HASTA BİR KÖPEĞİ GÖSTERME BAHANESİYLE BÖLGEYE ÇAĞIRDI”

Beray Yürek, kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin daha önce de kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını belirtti. Olay sırasında saldırganla uzun süre mücadele ettiğini ve telefonunun zarar gördüğünü ifade eden Yürek, yaşadığı korku dolu anları "Hayatta kalmam şans eseri" sözleriyle dile getirdi.

Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu

BELEDİYEDEKİ İŞİNE SON VERİLDİ

İlçede infiale neden olan olayın ardından, şüpheli H.Z.'nin Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadına yönelik şiddetin kim tarafından ve hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Başkan Sengel, gerekli incelemelerin hızla yapıldığını ve şüpheli H.Z.’nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini kamuoyuna duyurdu. 

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediyesi, Sokak Köpeği, Hayvanlar, Güncel, Selçuk, İzmir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika İzmir Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayahibe’de Otel Yangını: 1700 Turist Tahliye Edildi Bayahibe'de Otel Yangını: 1700 Turist Tahliye Edildi
Hepsi ülkeye sokulacaktı Değerleri tam 8 milyar lira Hepsi ülkeye sokulacaktı! Değerleri tam 8 milyar lira
Okumanın yaşı yok Maaile birlikte sınava girdi Okumanın yaşı yok! Maaile birlikte sınava girdi
Trump’ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye’ye yapabilir Trump'ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye'ye yapabilir
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı... Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah’ım neden Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti’siniz A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

20:23
Aykut Kocaman’ın ’’Alınsın’’ dediği isme İsmail Kartal’dan da onay çıktı
Aykut Kocaman'ın ''Alınsın'' dediği isme İsmail Kartal'dan da onay çıktı
20:06
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım’dan 2 kötü rekor
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım'dan 2 kötü rekor
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:46
Galatasaray’dan Bruno Fernandes atağı
Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
16:17
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 20:34:43. #7.13#
SON DAKİKA: Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.