Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu

İzmir’in Selçuk ilçesinde hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine Yeni Şirince Yoluna giden sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla tanınan eczacı Beray Yürek, burada H.Z.'nin fiziki saldırısına uğradı.

KEMERLE BOĞMAYA ÇALIŞTI

Şüphelinin, Yürek'i feci şekilde darbederek kemerle boğmaya çalıştığı öne sürüldü. Yüzünde ve boyun bölgesinde ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtulmayı başardı.

TUTUKLANDI

19 Haziran günü meydana gelen olayın ardından şikayet üzerine harekete geçen Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

“HASTA BİR KÖPEĞİ GÖSTERME BAHANESİYLE BÖLGEYE ÇAĞIRDI”

Beray Yürek, kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin daha önce de kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını belirtti. Olay sırasında saldırganla uzun süre mücadele ettiğini ve telefonunun zarar gördüğünü ifade eden Yürek, yaşadığı korku dolu anları "Hayatta kalmam şans eseri" sözleriyle dile getirdi.

BELEDİYEDEKİ İŞİNE SON VERİLDİ

İlçede infiale neden olan olayın ardından, şüpheli H.Z.'nin Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadına yönelik şiddetin kim tarafından ve hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Başkan Sengel, gerekli incelemelerin hızla yapıldığını ve şüpheli H.Z.’nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini kamuoyuna duyurdu.