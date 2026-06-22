Kayseri'de Yaya Cinayeti: Eski Eniştesini Öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün gece yaşanan ve ilk etapta "vur-kaç kazası" olarak kayıtlara geçen olayın arkasından kan donduran bir intikam cinayeti çıktı. Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet büro ekipleri, sürücünün çarptığı yayanın üzerinden otomobille geçerek olay yerinden kaçtığını belirledi. Hayatını kaybeden kişinin, sürücünün 4 yıl önce ablasından boşanan eski eniştesi olduğu ortaya çıktı.

KAZA SÜSÜ VERİLEN VAHŞET KAMERALARA YAKALANDI

Olay, dün saat 01.00 sularında Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ö. (22) idaresindeki 38 AHS 929 plakalı Tofaş marka otomobil, caddede yürüyen Serdar Coşkun'a (43) hızla çarparak kayıplara karıştı. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan Kayseri Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. İncelemeler sonucunda olayın sıradan bir trafik kazası olmadığı, sürücü S.Ö.'nün aracı Serdar Coşkun'un üzerine kasten sürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin, Coşkun'a çarptıktan sonra durmayıp otomobille üzerinden geçtiği, ardından araçtan inip eski eniştesinin durumunu kontrol ettikten sonra soğukkanlılıkla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

4 YILLIK BOŞANMA HUSUMETİ ÖLÜM GETİRDİ

Polisin takibi sonucu, cinayette kullanılan araç bir binanın otoparkında gizlenmiş halde bulundu. Yakalanacaklarını anlayan sürücü S.Ö. ve olay anında yanında bulunan arkadaşı S.T. (23), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak teslim olmak istediklerini bildirdi ve evlerinin yakınında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguda cinayetin arkasındaki sır perdesi aralandı. Katil zanlısı S.Ö. ile eski eniştesi Serdar Coşkun arasında, ablasının 4 yıl önceki boşanma sürecinden bu yana devam eden derin bir husumet bulunduğu öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü S.Ö. ile cinayet anında araçta yanında bulunan arkadaşı S.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.