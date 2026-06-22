Kayseri'de Yaya Cinayeti: Eski Eniştesini Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Yaya Cinayeti: Eski Eniştesini Öldürdü

22.06.2026 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir sürücü, eski eniştesi Serdar Coşkun'u kasten ezerek öldürdü. İki şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün gece yaşanan ve ilk etapta "vur-kaç kazası" olarak kayıtlara geçen olayın arkasından kan donduran bir intikam cinayeti çıktı. Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet büro ekipleri, sürücünün çarptığı yayanın üzerinden otomobille geçerek olay yerinden kaçtığını belirledi. Hayatını kaybeden kişinin, sürücünün 4 yıl önce ablasından boşanan eski eniştesi olduğu ortaya çıktı.

KAZA SÜSÜ VERİLEN VAHŞET KAMERALARA YAKALANDI 

Olay, dün saat 01.00 sularında Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ö. (22) idaresindeki 38 AHS 929 plakalı Tofaş marka otomobil, caddede yürüyen Serdar Coşkun'a (43) hızla çarparak kayıplara karıştı. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan Kayseri Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. İncelemeler sonucunda olayın sıradan bir trafik kazası olmadığı, sürücü S.Ö.'nün aracı Serdar Coşkun'un üzerine kasten sürdüğü tespit edildi. 

Şüphelinin, Coşkun'a çarptıktan sonra durmayıp otomobille üzerinden geçtiği, ardından araçtan inip eski eniştesinin durumunu kontrol ettikten sonra soğukkanlılıkla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

4 YILLIK BOŞANMA HUSUMETİ ÖLÜM GETİRDİ 

Polisin takibi sonucu, cinayette kullanılan araç bir binanın otoparkında gizlenmiş halde bulundu. Yakalanacaklarını anlayan sürücü S.Ö. ve olay anında yanında bulunan arkadaşı S.T. (23), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak teslim olmak istediklerini bildirdi ve evlerinin yakınında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguda cinayetin arkasındaki sır perdesi aralandı. Katil zanlısı S.Ö. ile eski eniştesi Serdar Coşkun arasında, ablasının 4 yıl önceki boşanma sürecinden bu yana devam eden derin bir husumet bulunduğu öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü S.Ö. ile cinayet anında araçta yanında bulunan arkadaşı S.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serdar Coşkun, 3. Sayfa, Kayseri, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Yaya Cinayeti: Eski Eniştesini Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Trabzon’da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar Trabzon'da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Trump’ın “Lübnan’a müdahale“ çağrısına Şara’dan yanıt geldi Trump'ın "Lübnan'a müdahale" çağrısına Şara'dan yanıt geldi
Pakistan’da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı Pakistan'da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı
İsviçre’de tarihi temas: ABD ve İran heyetleri aynı salonda ama mesafe kapanmadı İsviçre'de tarihi temas: ABD ve İran heyetleri aynı salonda ama mesafe kapanmadı
Yüksekova’da görsel şölen: Devasa yarım ay Yüksekova'da görsel şölen: Devasa yarım ay
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı

22:41
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea’nin istediği yıldıza imza attırdı
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
22:10
Ankara’da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler
22:02
Kaçan penaltı, kırılan rekor ve goller Bu maçta her şey var
Kaçan penaltı, kırılan rekor ve goller! Bu maçta her şey var
21:04
Kanada’nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 22:51:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yaya Cinayeti: Eski Eniştesini Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.