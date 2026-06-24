Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Özel\'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
24.06.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla geri döndüğü CHP’de kurultay kapılarının kapanması üzerine, Özgür Özel ve ekibi yeni parti için düğmeye bastı. İsim ve kuruluş kararı daha önceden belli olan "Yürüyüş Partisi"nin amblemi ve logosu ilk kez sosyal medyada paylaşıldı.

Mahkemenin kurultayı iptal eden tarihi kararı sonrası CHP’de sular durulmuyor. Partinin hızla bir kurultaya giderek liderlik krizini çözmesini talep eden Özgür Özel kanadı, Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakmayan ve tedbir kararına sığınan tutumu karşısında daha fazla beklememe kararı aldı. CHP içinde kurultay yollarının tamamen tıkanması, Özel ekibinin bir süredir hazırlığını yürüttüğü yeni parti projesini resmen devreye soktu.

Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

İSMİNDEN SONRA LOGOSU DA SIZDI 

İsmi daha önceden belirlenen Yürüyüş Partisi'nin amblem ve logosu da sosyal medyada paylaşıldı. Dün de parti grubunda manifesto niteliğinde bir konuşma yapan Özgür Özel, "Sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız" ifadelerine yer vermişti. 

İşte yeni partinin logosu; 

Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    şimdide yürüyüş partisimi oldu yarında koşu dger gunde depar partısı olur 1 0 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Kankası Kızar Öz İmam Partisi Olabilirdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı Balogun transfer piyasasını karıştırdı Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı! Balogun transfer piyasasını karıştırdı

12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor
12:11
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı’na geldi
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi
12:09
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:38:44. #7.13#
SON DAKİKA: Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.