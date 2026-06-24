WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği - Son Dakika
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WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
24.06.2026 13:01
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WhatsApp'ta yaklaşık yedi yıldır CEO'luk görevini yürüten Will Cathcart görevinden ayrıldığını açıkladı. Meta, yerine Hintli girişimci ve Cred'in kurucusu Kunal Shah'ın getirildiğini duyurdu. Yönetim değişikliğiyle birlikte Meta'nın Shah'ın şirketi Cred'e 900 milyon dolar yatırım yaptığı ve WhatsApp'ın en büyük pazarı olan Hindistan'a yönelik stratejilerin daha da önem kazanacağı değerlendiriliyor.

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta önemli bir yönetim değişikliği yaşanıyor. Uzun yıllardır platformun CEO'luğunu yürüten Will Cathcart, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

BBC'nin aktardığına göre Cathcart, yaptığı açıklamada WhatsApp'ın tarihindeki en güçlü dönemlerden birini yaşadığını belirterek, ayrılık kararını almak için doğru zamanda olduğunu ifade etti. Meta, Cathcart'ın şirket bünyesinde farklı bir yönetim pozisyonunda görev yapmaya devam edeceğini bildirdi.

YENİ CEO KUNAL SHAH OLDU

Meta, WhatsApp'ın yeni CEO'su olarak Hindistan merkezli fintech şirketi Cred'in kurucusu Kunal Shah'ın göreve getirildiğini açıkladı.  Teknoloji dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Shah'ın, WhatsApp'ın gelecekteki büyüme stratejilerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

ZUCKERBERG'DEN DESTEK MESAJI

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, liderlik değişimine ilişkin açıklamasında Kunal Shah'ın Hindistan'ın önde gelen teknoloji girişimlerinden birini kurduğunu ve küresel bakış açısıyla WhatsApp'a önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Zuckerberg, milyarlarca kullanıcı ve milyonlarca işletme için platformu geliştirmeye devam edeceklerini de vurguladı.

META'DAN 900 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yönetim değişikliğinin duyurulduğu dönemde Meta'nın, Kunal Shah'ın kurucusu olduğu Cred'e 900 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve şirketin yüzde 20 hissesini satın aldığı da açıklandı.

Shah, Cred'deki hissedarlığını koruyacağını belirtirken, Meta'nın şirkette azınlık yatırımcısı olarak yer alacağını ifade etti. Ayrıca kullanıcı verilerinin paylaşılmayacağını ve Meta'nın Cred üyelerinin verilerine erişim hakkı bulunmayacağını söyledi.

HİNDİSTAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yönetim değişikliği, WhatsApp'ın en büyük pazarı olan Hindistan açısından da önem taşıyor. Yaklaşık 853 milyon kullanıcıyla Hindistan, platformun en geniş kullanıcı kitlesine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Meta'nın son dönemde reklam, ücretli abonelik ve yapay zeka destekli hizmetlerle WhatsApp gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Teknoloji, Hindistan, Whatsapp, CEO, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği - Son Dakika
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