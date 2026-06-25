Güney Afrika, Güney Kore'yi Yendi

Stat: Monterrey
Hakemler: Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade (Arjantin)
Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko (Dk. 75 Rayners), Mofokeng (Dk. 80 Adams), Appollis (Dk. 63 Moremi), Makgopa
Güney Kore: Kim, Han Beom Lee, Min-Jae (Dk. 66 Park), Hyuk Lee, Seol, Baek (Dk. Jin-Gyu Kim), In-Beom Hwang, Seok Lee (Dk. 46 Castrop), Kang-in Lee, Hee-Chan Hwang (Dk. 46 Heung Min Son), Oh (Dk. 74 Cho)
Gol: Dk. 63 Maseko (Güney Afrika)
Sarı kartlar: Dk. 73 Modiba (Güney Afrika), Dk. 79 Cho (Güney Kore)
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi.
Güney Afrika bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı, son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Güney Kore ise grubu 3 puanla 3. sırada noktaladı.
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