Meksika, Çekya'yı 3-0 ile geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika, Çekya'yı 3-0 ile geçti

25.06.2026 06:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Çekya'yı mağlup ederek birinci oldu.

Stat: Mexico City

Hakemler: Yael Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)

Çekya: Kovar, Holes (Dk. 64 Soucek-Dk. 87 Sojka)), Hranac, Krejci, Coufal, Cerv (Dk. 87 Chory), Sadilek, Doudera, Sulc, Visinsky (Dk. 56 Provod), Hlozek (Dk. 64 Shick)

Meksika: Rangel (Dk. 78 Ochoa), Sanchez, Montes, Reyes, Chavez (Dk. 78 Gallardo), Mora (Dk. 72 Fidalgo), Alvarez, Romo (Dk. 63 Vargas), Alvarado, Quinones, Ayala (Dk. 63 Gimenez)

Goller: Dk. 55 Chavez, Dk. 61 Quinones, Dk. 90+4 Fidalgo (Meksika)

Sarı kart: Dk. 64 Edson Alvarez (Meksika)

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan Meksika grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı.

2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna giren Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra 6 farklı FIFA Dünya Kupası'nda oynayan üçüncü oyuncu oldu.

Kaynak: AA

Çek Cumhuriyeti, Sonora, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meksika, Çekya'yı 3-0 ile geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler

05:59
Venezuela’da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
Venezuela'da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
04:14
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
03:07
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
02:24
Montella’dan istifa sorusuna yanıt
Montella'dan istifa sorusuna yanıt
23:53
Trump: KAAN’da Ankara’nın istediği olacak
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 06:53:28. #7.12#
SON DAKİKA: Meksika, Çekya'yı 3-0 ile geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.