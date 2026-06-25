2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması ilerledikçe üst tura yükselen ve turnuvaya veda eden takımlar da netleşmeye başladı. Şu ana kadar yedi ülke Dünya Kupası'na veda ederken, 12 takım son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Turnuvaya veda eden ülkeler şöyle:
Grup maçlarının ardından son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ülkeler ABD, Almanya, Arjantin, Brezilya, Fas, Fransa, Güney Afrika, İsviçre, Kanada, Kolombiya, Meksika ve Norveç oldu.
Dünya Kupası'nda şu ana kadar gol sevinci yaşayamayan takım sayısı üçe düştü. Gol atamayan ülkeler ise Türkiye, Ekvador ve Panama oldu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Türkiye istenmeyen listede! Dünya Kupası'nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı - Son Dakika
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