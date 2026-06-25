Türkiye istenmeyen listede! Dünya Kupası'nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı - Son Dakika
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Türkiye istenmeyen listede! Dünya Kupası'nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı

Türkiye istenmeyen listede! Dünya Kupası\'nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı
25.06.2026 10:43
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar Türkiye, Haiti, Tunus, Ürdün, Panama, Katar ve Çekya turnuvaya veda etti. Son 32 turuna 12 takım yükselirken, Türkiye, Ekvador ve Panama ise henüz gol atamayan üç ülke olarak kayıtlara geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması ilerledikçe üst tura yükselen ve turnuvaya veda eden takımlar da netleşmeye başladı. Şu ana kadar yedi ülke Dünya Kupası'na veda ederken, 12 takım son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

7 TAKIM ELENDİ

Turnuvaya veda eden ülkeler şöyle:

12 TAKIM SON 32 TURUNDA

Grup maçlarının ardından son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ülkeler ABD, Almanya, Arjantin, Brezilya, Fas, Fransa, Güney Afrika, İsviçre, Kanada, Kolombiya, Meksika ve Norveç oldu.

TÜRKİYE İSTENMEYEN LİSTEDE

Dünya Kupası'nda şu ana kadar gol sevinci yaşayamayan takım sayısı üçe düştü. Gol atamayan ülkeler ise Türkiye, Ekvador ve Panama oldu.

A Milli Futbol Takımı, Çek Cumhuriyeti, Dünya Kupası, Türkiye, Panama, Katar, Ürdün, Tunus, Haiti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Türkiye istenmeyen listede! Dünya Kupası'nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye istenmeyen listede! Dünya Kupası'nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı - Son Dakika
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