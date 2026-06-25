İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama - Son Dakika
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İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu\'ndan dikkat çeken açıklama
25.06.2026 10:15
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da konvoyla karşılanmasının planlandığı program son anda iptal edildi. Kılıçdaroğlu, Muharrem ayı ve Aşura'nın siyasi polemiklere konu edilmemesi gerektiğini belirterek, oluşan atmosfer nedeniyle etkinliğe katılmama kararı aldığını açıkladı ve paylaştığı mesajda birlik, kardeşlik, Kerbela ve Ehl-i Beyt vurgusu yaptı.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan program iptal edildi.

Kılıçdaroğlu'nun Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde araç konvoyuyla karşılanması planlanırken, programın son anda iptal edildiği açıklandı.

"İNANCI SİYASETİN MALZEMESİ YAPMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir dönemde dini inançları siyasi propagandanın bir parçası yapmayı doğru bulmadığını belirtti.

Muharrem ayı ve Aşura'nın siyasi polemiklere konu edilmesini doğru görmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız."

Toplumsal ve manevi değerlerin siyasi hesapların üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler; siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

"KATILMAMANIN DAHA DOĞRU OLACAĞINA KARAR VERDİK"

Programında yer almasına rağmen oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine katılmama kararı aldığını belirten Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır." Kılıçdaroğlu, mesajının sonunda Muharrem ayının ve Aşura'nın birlik, kardeşlik ve hakikat iklimini güçlendirmesini temenni etti.

AŞURA MESAJINI DA PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu, paylaşımına Aşura etkinliği için hazırladığı uzun mesajı da ekledi. Mesajında şu ifadeleri kullandı; "Ehl-i Beyt’in asil soyunu ve ahlakını göğsünde taşıyan kıymetli kardeşlerim, İnancımızın hadimi saygıdeğer inanç önderleri, Yüreği Kerbela’nın dinmeyen ateşiyle yanan, Hüseyni duruşu rehber edinen resulü Zişan’ın can evlatları; Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bugün buraya, İslam tarihinin ve tüm insanlığın kalbine kor bir ateş gibi düşen o büyük acıya, Kerbela’ya yüreğimizi açmaya geldik. Konuşmaya değil, aslında susarak kalplerimizin feryadını dinlemeye geldik. Gözyaşlarımızı birbirimizin yarasına merhem kılmaya geldik. Peygamber efendimizin reyhanı ve ciğer paresi, zulme karşı açan gönüller çiçeği Hz. Zeynep’in gözünün nuru, Cennet gençlerinin efendisi olan Şah-ı Şehidan Hz. Hüseyin’in ve yoldaşlarının aziz ve temiz ruhları huzurunda saygı ve minnetle eğiliyorum. Tuttuğunuz oruçlar, akıttığınız gözyaşları, Şah-ı Merdan Ali’nin ve Fatıma anamızın divanına yazılsın. Mateminiz Hak katında kabul ve makbul olsun.

"BİZLER BUGÜN İNSANLIĞIN ADALET MÜCADELESİNİ ANIYORUZ"

Değerli Kardeşlerim, Can Yoldaşlarım; Kerbela; üzerinden asırlar geçse de sönmeyen bir kordur, kor sıcağında her Muharrem ayında yüreğimizi dağlayan yürek coğrafyasıdır. Bizler bugün sadece bir insanlık katliamını anmıyoruz; bizler bugün Fırat’ın kenarında susuz bırakılarak şehit edilen, insanlığın adalet mücadelesini anıyoruz. Sadakati, insanlık onurunu ve ahlakı anıyoruz.

Kardeşlerim; Kerbela’da, güçlü olana, hırsı sahiplenlere, dünya malına ve zalime tapan bir Yezit ordusu vardı; diğer yanda ise sadece ahlakı, kardeşlerim bakınız ahlakı ve hakkı ve insanlığı müdafaa eden, müdafaa ederken canından vazgeçen ama onurundan asla ödün vermeyen Hz. Hüseyin ve canlar vardı. Kardeşlerim, Kerbela’da insana üflenen ruha ihanet etmeyen, Yezitlerin zulmüne karşı canını verip onurunu yerde bırakmayan bir ruh vardı. Orada dostlarım, bizler vardık ve bizler hep orada ve hep o ruhla var olacağız.

Can kardeşlerim, Bizler bu topraklarda Horasan harcıyla, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Hz. Ali’nin ve Ehli Beyt’in nefesiyle büyüdük. Bu nefesin ruhu bir cümlede saklıdır: "Eline, beline, diline sahip olmak." 

Eline sahip olmak; yetim malına, kul hakkına el uzatmamaktır. Zulmün kılıcını kuşanmamak, harama el sürmemektir. Beline sahip olmak; nefsinin kölesi olmamak, ahlaktan, edepten, iffetten ve sadakatten zerre kadar sapmamaktır. Diline sahip olmak ise; yalana, iftiraya, fitneye, gıybete geçit vermemektir. İncinsek de incitmemek, her sözü hakikat süzgecinden geçirerek söylemektir.

"BİZİM SAFIMIZ MAZLUMUN YANIDIR"

Dostlarım, Bugün dünyanın dört bir yanında yeni Kerbelalar yaşanıyor. Mazlumlar yine susuz, masum çocuklar yine ağlıyor. İnsanlık onuru ayaklar altına alınmak isteniyor. Bizim safımız, dün Kerbela’da olduğu gibi bugün de yarın da tereddütsüz mazlumun yanıdır. Mezhebine, meşrebine, inancına, etnik kökenine bakmaksızın, haksızlığa uğrayan her canın feryadı bizim feryadımızdır. Caferi kardeşlerimizin yüreğindeki bu kor ateş, hepimizin ortak acısı, ortak matemi ve ortak onurudur. Bizi mezhep fitnesiyle bölmek isteyenlere, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara karşı en büyük kalkanımız; bu meydandaki tek yürek, tek bilek oluşumuzdur.

Değerli Canlar, Sözlerimi bitirirken, yüreğimizi yakan o büyük acıyı bir kez daha tazeliyor; İmam Hüseyin’i, Zeyneb-i Kübra’yı, Ali Ekber’i, Ali Asgar’ı ve Kerbela’nın tüm aziz şehitlerini sonsuz bir saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Amerika işgaline canını vererek ama işgale geçit vermeyerek şehadete yürüyen Ali Hamaney’i, emperyalistlerin saldırısında cennete kuş olup uçan 175 evladımızı ve işgalcilere geçit vermemek adına toprağa düşen her bir canı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

"YEZİDLERE BAŞ EĞMEYEN HÜSEYNİ RUHLAR HEP VAR OLACAKTIR"

Cenab-ı Hak bizleri Ehli Beyt’in yolundan, Hz. Hüseyin’in ahlakından ve adaletinden ayırmasın. Bu muazzam merasimi düzenleyerek acımızı ve inancımızı ortaklaştıran kıymetli isimlere ve emeği geçen tüm canlara şükranlarımı sunuyorum. Matemimiz kabul, birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Hepinize en derin saygılarımla, sevgilerimle ve hürmetle selamlıyorum. Ve son olarak buradan bütün dünyaya sesleniyorum, Evet Yezidler bitmez ama yezitlere baş eğmeyen Hüseyni ruhlar hep var olacaktır. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun."

İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

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Son Dakika Güncel İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Şuna desene halkın içine girecek yüzüm, cesaretim sıfır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama - Son Dakika
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