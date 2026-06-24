Dursun Özbek: Barcelona bizden copy paste yapıyor

Galatasaray Spor Kulübü'nün haziran ayı Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Aslantepe Projesi ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

''BARCELONA BİZDEN COPY PASTE YAPIYOR''

Konuşması sırasında Aslantepe Projesi kapsamında geçtiğimiz hafta yaşanan dikkat çekici bir görüşmeyi de aktaran Dursun Özbek, "Geçen hafta bir ABD firması randevu istedi ve görüştük. Aslantepe Projemizi, bize anlattılar ve incelemişler... Paralellik olsun diye Barcelona'nın şu anki projesini anlattılar Copy paste. Copy paste! Biz ne yaparsak, Barcelona da aynısını yapıyor! Bu firma bize birçok anlamda bize destek olabileceklerini söylediler ve teşekkür ettim." dedi.

''100 YILIN PROJESİ''

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, "Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın 100 yılın projesi! Gerçekten öyle! Geleceğimiz için çok önemli!" sözlerini sarf etti.