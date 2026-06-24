TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi - Son Dakika
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TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

24.06.2026 18:54
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İçişleri Bakanlığı binasına yürüyerek geçti. Yürüyüş esnasında makam aracı ve koruma konvoyunu kullanmayan Çiftçi, güzergah üzerindeki yaya geçidinde kırmızı ışıkta bekleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'deki grup toplantısının ardından bakanlık binasına yürüyerek gitmeyi tercih etti. Çakarlı araçları ve koruma konvoyunu arkasında bırakan Bakan Çiftçi, kırmızı ışıkta vatandaşlarla birlikte bekledi, yol boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. 

TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Başkent siyasetinin yoğun gündemi içinde, alışılagelmiş bürokratik protokollerin tersine görüntüler kaydedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Toplantısı’nın sona ermesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) çıkınca bakanlık binasına yürüyerek geçme kararı aldı.

TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

ÇAKARLAR KAPANDI, KORUMALAR GERİDE KALDI

Bakan Çiftçi’nin bu yürüyüş kararıyla birlikte her zaman eşlik eden makam araçları, çakarlar ve kalabalık koruma konvoyu meclis bahçesinde kaldı. Koruma ekibini de kendisini uzaktan takip edecek şekilde geride bırakan Bakan Çiftçi, Ankara sokaklarında sade bir vatandaş gibi ilerledi.

TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEDİ, VATANDAŞLA SOHBET ETTİ

Yürüyüş güzergahı üzerinde trafik kurallarına harfiyen riayet eden İçişleri Bakanı, yaya geçidinde kırmızı ışık yanınca durarak yeşil ışığın yanmasını diğer vatandaşlarla birlikte bekledi.

TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

FOTOĞRAF TALEPLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ 

Bakanı bir anda karşılarında gören Ankaralılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yol boyunca vatandaşlarla selamlaşan, onların hatırını soran Bakan Çiftçi, kendisine iletilen talepleri dinledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

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Son Dakika İçişleri Bakanlığı TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Güzel hareketler... 0 0 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    9 kişi koruyor daha kaç olmalıydı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi - Son Dakika
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