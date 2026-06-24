İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'deki grup toplantısının ardından bakanlık binasına yürüyerek gitmeyi tercih etti. Çakarlı araçları ve koruma konvoyunu arkasında bırakan Bakan Çiftçi, kırmızı ışıkta vatandaşlarla birlikte bekledi, yol boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Başkent siyasetinin yoğun gündemi içinde, alışılagelmiş bürokratik protokollerin tersine görüntüler kaydedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Toplantısı’nın sona ermesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) çıkınca bakanlık binasına yürüyerek geçme kararı aldı.
Bakan Çiftçi’nin bu yürüyüş kararıyla birlikte her zaman eşlik eden makam araçları, çakarlar ve kalabalık koruma konvoyu meclis bahçesinde kaldı. Koruma ekibini de kendisini uzaktan takip edecek şekilde geride bırakan Bakan Çiftçi, Ankara sokaklarında sade bir vatandaş gibi ilerledi.
Yürüyüş güzergahı üzerinde trafik kurallarına harfiyen riayet eden İçişleri Bakanı, yaya geçidinde kırmızı ışık yanınca durarak yeşil ışığın yanmasını diğer vatandaşlarla birlikte bekledi.
Bakanı bir anda karşılarında gören Ankaralılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yol boyunca vatandaşlarla selamlaşan, onların hatırını soran Bakan Çiftçi, kendisine iletilen talepleri dinledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › İçişleri Bakanlığı › TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi - Son Dakika
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