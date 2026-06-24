Çankırı'da Elektrik Kazası: 16 Yaşındaki Yasir Metin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çankırı'da Elektrik Kazası: 16 Yaşındaki Yasir Metin Hayatını Kaybetti

Çankırı\'da Elektrik Kazası: 16 Yaşındaki Yasir Metin Hayatını Kaybetti
24.06.2026 20:20
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Çankırı'da inşaatta elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir Metin, hastanede yaşamını yitirdi.

Çankırı'da babasının çalıştığı fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir Metin hayatını kaybetti.

ELEKTRİK ÇARPTI

Olay, Çankırı-Ankara kara yolu üzerindeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. Fabrikanın fayans işlerini yapan İlyas Metin, oğlu Yasir Metin ile birlikte işyerine gitti. İş yerinde yerdeki kablolara takılan Yasir Metin, çay kazanını devirip yere düştü. Bu sırada elektrik akımına kapılan Metin, ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Metin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile, cuma günü karne almasını bekledikleri çocukları Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Metin'in ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA

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