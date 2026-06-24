Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

24.06.2026 20:58
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Bahamalar seferine çıkmaya hazırlanan kruvaziyer gemisinde yolcular arasında çıkan kavga, limanı savaş alanına çevirdi. Yumrukların havada uçuştuğu, valizlerin etrafa savrulduğu olayın ardından 16 kişi gemiye alınmadı ve şirket tarafından kara listeye eklendi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Limanı'nda, Bahamalar seferine hazırlanan bir kruvaziyer gemisinde çıkan toplu kavga ortalığı savaş alanına çevirdi. Yolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken, yumrukların havada uçuştuğu olayda valizler etrafa saçıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 16 kişi gemiye alınmadı ve şirketin seyahat yasağı listesine eklendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların küçük gruplar halinde birbirlerine saldırdığı, bazı kadınların saç saça baş başa kavga ettiği görüldü. Güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, arbede sırasında bazı yolcuların bavullarını fırlattığı anlar kameralara yansıdı.

Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

YUMRUKLARDAN KADINLAR DA NASİBİNİ ALDI 

Görgü tanıklarının aktardığına göre kavga, gümrük kontrol alanında meydana geldi. Kadın yolcular arasında başlayan ve bir süre devam eden kavgaya erkek yolcular da dahil oldu. Bu sırada yumrukların kadınlara da isabet ettiği görüldü. Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

İKİ AİLE ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yetkililer, olayın birbirleriyle kavgalı olduğu belirtilen iki aile arasında yaşandığını açıkladı. Miami-Dade bölgesinde meydana gelen olayda herhangi bir gözaltı veya tutuklama yapılmadığı belirtildi.

Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

Kruvaziyer şirketi Carnival Cruises'tan yapılan açıklamada, kavganın ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin yetki alanındaki bölgede meydana geldiği ifade edilerek, "Emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi için teşekkür ediyoruz. Bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz" denildi.

SON İKİ AYDA İKİNCİ BÜYÜK KAVGA

Yaşanan olayın, şirketin son iki ay içinde karşılaştığı ikinci büyük kavga olduğu belirtildi. Mayıs ayında da Alabama'ya dönen bir Carnival gemisinde iki kadın arasında çıkan kavga mahkemeye taşınmıştı. Yolculardan biri diğerini sıraya yanlış girmekle suçlayınca başlayan tartışma tokatlı kavgaya dönüşmüş, iki kadın hakkında saldırı suçlamasıyla işlem yapılmıştı.

Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

ABD'nin en büyük kruvaziyer şirketlerinden biri olan Carnival Cruises, uygun fiyatlı Karayip turlarıyla her yıl milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Ancak son dönemde yaşanan olaylar, gemilerdeki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi.

Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

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Son Dakika Bahamalar Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

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