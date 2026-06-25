Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Yapay zeka ChatGPT, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gelecek yıllardaki şampiyonlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin listesi paylaştı. 2091 yılına kadar uzanan tahminlerde Avrupa'nın dev kulüplerinin yanı sıra iki Türk takımı da yer aldı.

İLK TÜRK ŞAMPİYON GALATASARAY

Yapay zekanın tahminine göre UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk takımı Galatasaray olacak. Listede sarı-kırmızılı ekibin 2090 yılında kupayı müzesine götüreceği öngörülürken, Beşiktaş'ın ise 2091 yılında Avrupa'nın en büyüğü olacağı tahmin edildi.

DEV KULÜPLER LİSTEDE

Tahmin listesinde Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Milan, PSG, Barcelona, Chelsea, Juventus, Bayern Münih, Ajax ve Rangers gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri de yer aldı. Yapay zeka, farklı yıllarda birçok kulübün Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayacağını öngördü.

YAPAY ZEKA TAHMİNİ

Listede yer alan sıralama tamamen yapay zekânın öngörülerine dayanırken, geleceğe yönelik herhangi bir resmi veri veya kesinlik taşımıyor.