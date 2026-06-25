Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

25.06.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka ChatGPT'nin hazırladığı tahmin listesine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı 2090 yılında Galatasaray olacak. Listede Beşiktaş'ın ise 2091 yılında kupaya uzanacağı öngörüldü.

Yapay zeka ChatGPT, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gelecek yıllardaki şampiyonlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin listesi paylaştı. 2091 yılına kadar uzanan tahminlerde Avrupa'nın dev kulüplerinin yanı sıra iki Türk takımı da yer aldı.

İLK TÜRK ŞAMPİYON GALATASARAY

Yapay zekanın tahminine göre UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk takımı Galatasaray olacak. Listede sarı-kırmızılı ekibin 2090 yılında kupayı müzesine götüreceği öngörülürken, Beşiktaş'ın ise 2091 yılında Avrupa'nın en büyüğü olacağı tahmin edildi.

DEV KULÜPLER LİSTEDE

Tahmin listesinde Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Milan, PSG, Barcelona, Chelsea, Juventus, Bayern Münih, Ajax ve Rangers gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri de yer aldı. Yapay zeka, farklı yıllarda birçok kulübün Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayacağını öngördü.

YAPAY ZEKA TAHMİNİ

Listede yer alan sıralama tamamen yapay zekânın öngörülerine dayanırken, geleceğe yönelik herhangi bir resmi veri veya kesinlik taşımıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Yapay Zeka, Beşiktaş, ChatGPT, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Altında korkulan oldu Altında korkulan oldu
Sergen Yalçın’ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?

14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
İşet Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk
İşet Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:56:54. #7.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.