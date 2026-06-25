Esenyurt'ta silahlı saldırı: Genç adam hayatını kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde evinden çıkarak aracına binmek isteyen genç adamın pusu kuran 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

SABAH 05.00'TE KANLI PUSU

Edinilen bilgilere göre, kan donduran olay önceki sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Evinden çıkarak sokağa park ettiği aracına yönelen Şehmus Mert K., sokakta kendisini bekleyen ve önceden pusu kurdukları değerlendirilen 2 şüphelinin hedefi oldu.

Saldırganlar, genç adam tam aracının kapısını açıp bineceği esnada silahlarını ateşledi. Peş peşe sıkılan kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu Şehmus Mert K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler ise cinayetin ardından koşarak olay yerinden kaçtı ve izlerini kaybettirdi.

EŞİ VE BEBEĞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sabahın sessizliğini bozan art arda silah sesleri üzerine mahalle sakinleri büyük bir panikle polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olayın en acı anları ise hemen ardından yaşandı. Silah seslerini duyarak kucağındaki bebeğiyle sokağa fırlayan Şehmus Mert K.'nın eşi, kocasını kanlar içinde yerde görünce sinir krizi geçirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır yaralanan genç adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNFAZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganların sokakta beklediği, Şehmus Mert K.'nın evinden çıkarak aracına yöneldiği sırada peş peşe ateş açtıkları görüldü. Kurşunların hedefi olan genç adamın yere yığıldığı, saldırganların ise koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.