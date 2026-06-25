Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu! Tarihte bir ilk - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu! Tarihte bir ilk

Dünya Kupası\'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu! Tarihte bir ilk
25.06.2026 14:19
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A, B ve C gruplarının tamamlanmasının ardından son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu. Kanada ile Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tüm heyecanıyla sürerken, A, B ve C gruplarında mücadeleler tamamlandı. Bu sonuçların ardından son 32 turuna yükselen takımlar netleşmeye başlarken, eleme turunun ilk eşleşmesi de belli oldu.

A GRUBU'NDA MEKSİKA LİDER ÇIKTI

Ev sahibi Meksika, grup aşamasını üçte üç yaparak 9 puanla lider tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.  Güney Afrika ise Güney Kore'yi mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçti ve ikinci sıradan üst tura yükseldi.

BOSNA HERSEK DE TUR ATLADI

B Grubu'nda İsviçre 7 puanla lider olurken, ev sahibi Kanada 4 puanla ikinci sırayı aldı. Grubu 4 puanla üçüncü tamamlayan Bosna Hersek ise en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 biletini aldı.

BREZİLYA VE FAS YOLUNA DEVAM ETTİ

C Grubu'nda Brezilya, son maçını kazanarak 7 puanla lider oldu. Aynı puana sahip Fas ise averajla ikinci sırada yer alarak son 32 turuna yükseldi.

İLK EŞLEŞME KESİNLEŞTİ

A, B ve C gruplarının tamamlanmasının ardından son 32 turundaki ilk eşleşme de netleşti. Kanada ile Güney Afrika, 28 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. İki ülke, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta birbirlerine rakip olacak.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu! Tarihte bir ilk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu! Tarihte bir ilk - Son Dakika
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