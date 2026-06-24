Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler

Brezilya’nın turistik Praia Grande bölgesinde, içinde 21 kişinin bulunduğu bir sıcak hava balonu kalkıştan iki dakika sonra alev alarak düştü. Yedek pürmüzün kazara ateşlenmesiyle çıkan yangın nedeniyle hızla irtifa kaybeden balonda can pazarı yaşandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, pilot dahil 13 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Görüntülerde yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı görüldü. Balonun sert bir şekilde sallandığı anları kamera kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.