Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler - Son Dakika
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Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler

24.06.2026 20:13
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Brezilya'da 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunun kalkıştan 2 dakika sonra alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Faciadan 13 kişi sağ kurtulurken, balondaki bir yolcu o anları kayda aldı. Görüntülerde balonun düşerken yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı görüldü.

Brezilya’nın turistik Praia Grande bölgesinde, içinde 21 kişinin bulunduğu bir sıcak hava balonu kalkıştan iki dakika sonra alev alarak düştü. Yedek pürmüzün kazara ateşlenmesiyle çıkan yangın nedeniyle hızla irtifa kaybeden balonda can pazarı yaşandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, pilot dahil 13 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Görüntülerde yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı görüldü. Balonun sert bir şekilde sallandığı anları kamera kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Brezilya, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Balon kazası Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Güzel macera denemesi ama sonunu gorememisler 0 0 Yanıtla
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