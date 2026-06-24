Brezilya’nın turistik Praia Grande bölgesinde, içinde 21 kişinin bulunduğu bir sıcak hava balonu kalkıştan iki dakika sonra alev alarak düştü. Yedek pürmüzün kazara ateşlenmesiyle çıkan yangın nedeniyle hızla irtifa kaybeden balonda can pazarı yaşandı.
Dehşet anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, pilot dahil 13 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Görüntülerde yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı görüldü. Balonun sert bir şekilde sallandığı anları kamera kaydetti.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Balon kazası › Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler - Son Dakika
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