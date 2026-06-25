İletişim Başkanlığı: Macron\'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü yapacağı gerekçesiyle Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda gündem oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

"BÖYLE BİR KARAR YA DA UYGULAMA YOK"

Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri arasında söz konusu parkların Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik herhangi bir karar ya da uygulamanın bulunmadığı vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyuna yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi: "Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."