İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı: Macron\'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
25.06.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiası kamuoyunda yankı uyandırdı. Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı "Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü yapacağı gerekçesiyle Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda gündem oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

"BÖYLE BİR KARAR YA DA UYGULAMA YOK"

Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri arasında söz konusu parkların Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik herhangi bir karar ya da uygulamanın bulunmadığı vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyuna yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi: "Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
Kaynak: ANKA

Emmanuel Macron, Güvenlik, Politika, Fransa, Ankara, Güncel, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
İşet Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk
İşet Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:51:53. #7.13#
SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.