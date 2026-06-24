Hull City'de sürpriz! Acun Ilıcalı, Türk yıldıza kampta şans tanıyacak - Son Dakika
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Hull City'de sürpriz! Acun Ilıcalı, Türk yıldıza kampta şans tanıyacak

Hull City\'de sürpriz! Acun Ilıcalı, Türk yıldıza kampta şans tanıyacak
24.06.2026 19:46
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Antalyaspor'daki kiralık döneminin ardından takıma geri dönmeye hazırlanan Abdülkadir Ömür'e sezon öncesi kampında bir şans tanıyacak.

İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi başaran Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesinde kadro planlamasını hız kesmeden sürdürüyor. İngiliz ekibinde gelecek sezonun kadrosu şekillenirken, Türk futbolcu Abdülkadir Ömür ile ilgili de yeni karar alındı.

KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLECEK

Hull Live'da yer alan habere göre; Hull City, Antalyaspor'da geçirdiği kiralık dönemin ardından takıma dönecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeni sezonda şans vermeyi planlıyor. Abdülkadir Ömür'ün İngiliz ekibinin sezon öncesi hazırlık kampına katılarak teknik direktör Jakirovic'in gözüne girmek ve kendisini ispat etmek için mücadele edeceği belirtildi. 

Hull City'de sürpriz! Acun Ilıcalı, Türk yıldıza kampta şans tanıyacak

SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor'dan 2024 yılının ara transfer döneminde Hull City'ye transfer olan ve sonrasında sırasıyla Rizespor ile Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcunun, Hull City ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

HULL CITY PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, Hull City formasıyla şu ana kadar çıktığı 37 resmi maçta takımına 3 asistlik bir skor katkısı yapmayı başardı. 

Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City'de sürpriz! Acun Ilıcalı, Türk yıldıza kampta şans tanıyacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hull City'de sürpriz! Acun Ilıcalı, Türk yıldıza kampta şans tanıyacak - Son Dakika
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