"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı - Son Dakika
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"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı

"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu\'nu fena bombaladı
25.06.2026 13:53
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Ahmet Çakar'ın milli futbolcular için "onun bunun çocukları" ifadesini kullandığını söylemesi yeni bir polemik başlattı. Çakar ise bu sözleri söylemediğini belirterek Hacıosmanoğlu'nu "yalan söylemek" ve "manipülasyon yapmakla" suçladı, sert ifadelerle karşılık verdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, " Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var." sözlerinin ardından Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çakar, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına sert ifadelerle karşılık verdi.

"YALAN SÖYLEME, EĞİTİM AL"

Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bak İbrahim Hacıosmanoğlu... Ya okuduğunu, duyduğunu anlayamıyorsun ya da kurnazca manipüle etmeye çalışıyorsun. Ben kimseye 'onun bunun çocuğu' demedim, yalan söyleme. Artık okuduğunu, duyduğunu anlama zamanın geldi... Lütfen eğitim al."

Çakar paylaşımının devamında, "İlk eğitimini ben vereyim... İbrahim topu tut... Tut İbrahim tut... Topu tut İbrahim... Şimdi Türkçemizde bu ilköğretim seviyesinde verilen ilk eğitimlerimizdendir..." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

İbrahim Hacıosmanoğlu ise yaptığı açıklamada, milli futbolcuları korumak amacıyla eleştirilerin hedefi olmayı tercih ettiğini belirterek, "Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye." ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 'Onun bunun çocukları' tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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    TFF BAŞKANI BAHSEDİLEN ÇOCUKLARDAN OLMASIN 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı - Son Dakika
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