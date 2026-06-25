Siyaset kulislerini hareketlendiren transfer iddiaları resmiyete döküldü. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti saflarına katılıyor.
Ankara'da düzenlenecek olan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde iki belediye başkanı da tören için AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Belediye başkanlarına parti rozetlerinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat takılması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde - Son Dakika
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