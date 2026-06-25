Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Ardahan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde, Süper Lig’e yükselen Amedspor’a başarı dilemek isteyen öğrencilerin taşıdığı pankart, üniversite yönetimi tarafından zorla ellerinden alınarak yırtarcasına indirildi. Kameralara yansıyan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran o anlar, mezuniyet sevincine gölge düşürdü.

"ŞAMPİYON DA OLDUK, MEZUN DA..."

Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet yürüyüşü esnasında, kendi cep harçlıklarıyla hazırladıkları "Şampiyon da olduk, mezun da..." yazılı ve Amedspor'a Süper Lig'de başarılar dileyen pankart kriz çıkardı.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Öğrenciler kortej halinde sahneye çıktığı sırada, üniversite yöneticileri pankarta anında müdahale etti. Diğer öğrencilerin taşıdığı resimli ve farklı içerikteki pankartların geçişine izin verilirken, Amedspor vurgulu bu pankartın hedef alınması dikkat çekti.