Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda - Son Dakika
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Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda

Meteoroloji\'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda
18.06.2026 08:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve İç Anadolu başta olmak üzere 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istenirken, birçok bölgede kuvvetli rüzgar da etkili olacak. İstanbul'da ise poyrazla birlikte hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun birçok bölgesini etkisi altına alacak kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında etkili olması beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

MGM'nin son değerlendirmelerine göre bugün öğleden sonra Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

19 İLE SARI KOD

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı ve kuvvetli yağış beklediği iller arasında Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük yer aldı.

Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yağışın yoğunlaşacağı bölgelerde ani su baskınlarının yaşanabileceği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Yağışların yanı sıra Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ile İç Anadolu genelinde saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer, olası çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

İstanbul'da etkisini artıran poyraz nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının 19 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Kentte serin havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

YARIN YAĞIŞLI HAVA YENİ BÖLGELERE KAYACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarın İzmir'de hava açarken, İstanbul'un yanı sıra Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sisteminin batıdan doğuya doğru hareket edeceği belirtildi.

GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR

Yurdun batısında yağışlı ve serin hava etkili olurken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gaziantep, Mardin ve Siirt'te termometrelerin 36 dereceyi göstermesi beklenirken, Diyarbakır'da 37, Batman ve Adıyaman'da 38, Şanlıurfa'da ise 39 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
18 HAZİRAN PERŞEMBE

Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda


19 HAZİRAN CUMA

Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda


20 HAZİRAN CUMARTESİ

Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda


21 HAZİRAN PAZAR

Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda


22 HAZİRAN PAZARTESİ

Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda - Son Dakika

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