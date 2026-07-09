YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki "ayetli pankart" krizine soruşturma - Son Dakika
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YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki "ayetli pankart" krizine soruşturma

09.07.2026 21:49
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Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, Kur'an-ı Kerim'den ayet içeren bir pankartın bazı öğrencilerce kapatılmaya çalışılmasıyla başlayan tartışmaların ardından YÖK soruşturma başlattı. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin farklı görüş ve inançların özgürce ifade edilebildiği kurumlar olduğunu vurguladı. Öğrencilerin anayasal güvence altındaki inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine asla müsamaha gösterilmeyeceği açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kurul, yaptığı açıklamada üniversitelerin farklı görüş ve inançların özgürce bir arada bulunduğu kurumlar olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin anayasal güvence altındaki inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

AYET YAZILI PANKART TARTIŞMA YARATTI

Tartışma, Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ifadesinin yer aldığı ve Kur'an-ı Kerim'deki Hud Suresi'nin 112'nci ayetine atıfta bulunan pankartı açmasının ardından başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı öğrencilerin pankartın görünmesini engellemeye çalıştığı, yaşanan gerginlik sırasında tören alanında kısa süreli tartışmalar yaşandığı görüldü.

YÖK'ten <a class='keyword-sd' href='/yeditepe-universitesi/' title='Yeditepe Üniversitesi'>Yeditepe Üniversitesi</a>'ndeki

Görüntülerde ayrıca bir öğretim üyesinin, pankartın kapatılmasının ardından "İşte Yeditepe ruhu budur" dediği iddiası da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından çok sayıda kullanıcı yaşananları inanç ve ifade özgürlüğü açısından değerlendiren paylaşımlar yaptı.

YÖK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından Yükseköğretim Kurulu yazılı bir açıklama yayımlayarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki

"HAKLARIN ZEDELENMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"

YÖK, açıklamasında üniversitelerin farklı görüşlerin ve inançların özgürce yaşatıldığı kurumlar olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

YÖK'ün başlattığı soruşturma kapsamında mezuniyet töreninde yaşanan olayın tüm yönleriyle inceleneceği belirtilirken, süreç sonunda hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli idari işlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Yaşananlar, üniversitelerde ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve akademik ortamın sınırlarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

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Son Dakika Yeditepe Üniversitesi YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayetli pankart' krizine soruşturma - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sait turk sait turk:
    Şimdi incilden bir paylaşım olsaydı kimse ses etmezdi! ama mevzu islam olunca kendi ülkende bile ayrımcılığa uğruyor insanlar. Nedir bu yani? mezun oldunuz kim neye inanırsa inansın işinize gücünüze bakın 0 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    bağıran öğretmen de açığa alınmalı dinsiz olmak tercihtir fakat başlasıma müdrhale edemeyeceklerini artık anlamalılar kamudan çıkartma diploma iptali bekliyoruz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki "ayetli pankart" krizine soruşturma - Son Dakika
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