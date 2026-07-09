YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki "ayetli pankart" krizine soruşturma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kurul, yaptığı açıklamada üniversitelerin farklı görüş ve inançların özgürce bir arada bulunduğu kurumlar olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin anayasal güvence altındaki inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

AYET YAZILI PANKART TARTIŞMA YARATTI

Tartışma, Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ifadesinin yer aldığı ve Kur'an-ı Kerim'deki Hud Suresi'nin 112'nci ayetine atıfta bulunan pankartı açmasının ardından başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı öğrencilerin pankartın görünmesini engellemeye çalıştığı, yaşanan gerginlik sırasında tören alanında kısa süreli tartışmalar yaşandığı görüldü.

Görüntülerde ayrıca bir öğretim üyesinin, pankartın kapatılmasının ardından "İşte Yeditepe ruhu budur" dediği iddiası da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından çok sayıda kullanıcı yaşananları inanç ve ifade özgürlüğü açısından değerlendiren paylaşımlar yaptı.

YÖK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından Yükseköğretim Kurulu yazılı bir açıklama yayımlayarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"HAKLARIN ZEDELENMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"

YÖK, açıklamasında üniversitelerin farklı görüşlerin ve inançların özgürce yaşatıldığı kurumlar olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

YÖK'ün başlattığı soruşturma kapsamında mezuniyet töreninde yaşanan olayın tüm yönleriyle inceleneceği belirtilirken, süreç sonunda hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli idari işlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Yaşananlar, üniversitelerde ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve akademik ortamın sınırlarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.