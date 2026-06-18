Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

SONAR Araştırma, Mayıs 2026 dönemi için hazırladığı " Türkiye'nin Tercihleri" başlıklı anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. CHP içindeki hareketliliğin ve vizyon tartışmalarının gölgesinde gerçekleştirilen araştırmada, seçmene iki farklı ve çarpıcı genel seçim senaryosu yöneltildi. Ortaya çıkan tablo, siyasi dengelere dair önemli ipuçları veriyor.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA TABLO NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Araştırmanın en çok dikkat çeken sonucu, ilk senaryoda ortaya çıktı. Ankete katılanlara yöneltilen “ Özgür Özel ve arkadaşlarının genel seçime yeni bir parti ile katılacağını düşünerek cevap veriniz” sorusu üzerine şekillenen tabloda, Özel liderliğindeki yeni siyasi oluşum sandıktan açık ara birinci parti olarak çıktı.

Bu senaryoda AK Parti ikinci sıraya gerilerken, CHP'nin oy oranının tek hanelere kadar düşmesi dikkat çekti. Yeni parti senaryosunda ortaya çıkan oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Özgür Özel’in Yeni Partisi: 32,7

AK Parti: 27,1

MHP: 8,8

DEM Parti: 8,3

İYİ Parti: 8,2

CHP: 6,4

Zafer Partisi: 2,5

Anahtar Parti: 2,1

Yeniden Refah Partisi: 1,1

Büyük Birlik Partisi: 1,0

Diğer: 1,8

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKANLIĞINDAKİ MEVCUT DURUM SENARYOSU

Araştırmanın ikinci ayağında ise seçmene, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu mevcut durumda, bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Mevcut durumun korunduğu bu senaryoda siyasi tablo tamamen değişti. AK Parti yeniden ilk sıraya yükselirken, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oy oranı yüzde 13,1 seviyesinde kalarak ikinci sırada yer bulabildi. DEM Parti ve İYİ Parti'nin CHP'yi çok yakından takip etmesi ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Mevcut durum senaryosunda oy oranları şöyle sıralandı: