Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst - Son Dakika
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Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
18.06.2026 08:36
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SONAR Araştırma'nın Mayıs 2026 tarihli "Türkiye'nin Tercihleri" anketi siyaset gündemine damga vurdu. Ankette seçmene iki farklı senaryo soruldu. Özgür Özel'in yeni bir parti kurduğu senaryoda bu parti yüzde 32,7 ile sandıktan birinci çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında olduğu mevcut senaryoda ise AK Parti yüzde 30,3 ile zirvede yer aldı.

SONAR Araştırma, Mayıs 2026 dönemi için hazırladığı " Türkiye'nin Tercihleri" başlıklı anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. CHP içindeki hareketliliğin ve vizyon tartışmalarının gölgesinde gerçekleştirilen araştırmada, seçmene iki farklı ve çarpıcı genel seçim senaryosu yöneltildi. Ortaya çıkan tablo, siyasi dengelere dair önemli ipuçları veriyor.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA TABLO NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Araştırmanın en çok dikkat çeken sonucu, ilk senaryoda ortaya çıktı. Ankete katılanlara yöneltilen “ Özgür Özel ve arkadaşlarının genel seçime yeni bir parti ile katılacağını düşünerek cevap veriniz” sorusu üzerine şekillenen tabloda, Özel liderliğindeki yeni siyasi oluşum sandıktan açık ara birinci parti olarak çıktı.

Bu senaryoda AK Parti ikinci sıraya gerilerken, CHP'nin oy oranının tek hanelere kadar düşmesi dikkat çekti. Yeni parti senaryosunda ortaya çıkan oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Özgür Özel’in Yeni Partisi: 32,7
  • AK Parti: 27,1
  • MHP: 8,8
  • DEM Parti: 8,3
  • İYİ Parti: 8,2
  • CHP: 6,4
  • Zafer Partisi: 2,5
  • Anahtar Parti: 2,1
  • Yeniden Refah Partisi: 1,1
  • Büyük Birlik Partisi: 1,0
  • Diğer: 1,8
<a class='keyword-sd' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a> siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKANLIĞINDAKİ MEVCUT DURUM SENARYOSU

Araştırmanın ikinci ayağında ise seçmene, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu mevcut durumda, bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Mevcut durumun korunduğu bu senaryoda siyasi tablo tamamen değişti. AK Parti yeniden ilk sıraya yükselirken, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oy oranı yüzde 13,1 seviyesinde kalarak ikinci sırada yer bulabildi. DEM Parti ve İYİ Parti'nin CHP'yi çok yakından takip etmesi ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Mevcut durum senaryosunda oy oranları şöyle sıralandı:

  • AK Parti 30,3
  • CHP 13,1
  • DEM Parti 13,0
  • İYİ Parti 12,7
  • MHP 10,7
  • Zafer Partisi 5,6
  • Anahtar Parti 4,4
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP) 2,7
  • Yeniden Refah Partisi 1,3
  • Büyük Birlik Partisi 1,2
  • Diğer 5,0
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf Ercan Öztürk Yusuf Ercan Öztürk:
    Özgür özelin evindemi yaptınız bu anketi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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