Orhangazi’de otomobil apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Orhangazi’de otomobil apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı

17.06.2026 14:19
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, duvarı aşarak apartman bahçesine uçtu. Kazada sürücü kadın ve 3 oğlu ölümden dönerken, 2 çocuk yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil duvarı aşarak apartman bahçesine uçtu. Apartmana çarparak duran otomobilde sürücü kadın ile yanındaki 3 oğlu ölümden döndü. Çocuklardan ikisi yaralanırken, yaralı çocuklar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Arkaltı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.K. (36) idaresindeki 16 BKD 435 plakalı otomobil kavşağı geçtikten sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartman bahçesine uçtu. Apartmana çarparak duran otomobil hurdaya döndü.

Kadın ve 3 oğlu ölümden döndü

Kazada otomobilde kadın sürücü ile 3 oğlu ölümden döndü. Vatandaşlar yaralı haldeki 8 ve 9 yaşındaki çocukları araçtan çıkarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 küçük çocuk olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı bölgede çok sayıda kaza

Bölge sakinleri ise kavşağa bir hız kesici kasis konması gerektiğini belirterek, bu noktada çok sayıda kaza yaşandığını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Orhangazi’de otomobil apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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