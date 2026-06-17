G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim - Son Dakika
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G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim

17.06.2026 14:18
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G7 Zirvesi'ne geç katılan ABD Başkanı Donald Trump, salona girişinde yaptığı "Patron benim" çıkışıyla dikkat çekti. Trump'ın gecikmesine ilişkin esprili sözleri liderler arasında gülüşmelere neden olurken, görüntüler kısa sürede gündem oldu. ABD Başkanı zirve kapsamında İran ile yürütülen görüşmeler ve küresel ekonomiyle ilgili mesajlar da verdi.

G7 Zirvesi'ne geç katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın, liderlerin beklediği salona giriş yaparken kullandığı ifadeler gündem oldu. Trump'ın gecikmesiyle ilgili yaptığı esprili açıklama, zirvenin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

G7 ZİRVESİNE GEÇ KALAN TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde ilginç anlar yaşandı. Zirve toplantısına diğer liderlerden sonra katılan ABD Başkanı Donald Trump, salona girişinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Liderlerin yerlerini aldığı sırada toplantı salonuna gelen Trump'ın gecikmesi kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Trump'ın gelişini takip ettiği görüldü.

"PATRON BENİM"

Trump, geç kalmasıyla ilgili yöneltilen sorulara esprili bir yanıt verdi. ABD Başkanı'nın, "Patron benim" ifadelerini kullanması salonda gülüşmelere neden oldu.

Söz konusu görüntüler kısa sürede uluslararası basında ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

G7'DE GÖZLER TRUMP'IN ÜZERİNDEYDİ

ABD Başkanı Trump, zirve boyunca özellikle İran ile yürütülen müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel ekonomi başlıklarındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Trump'ın zirveye geç katılması ve ardından yaptığı çıkış, liderler arasındaki resmi gündemin önüne geçen görüntülerden biri oldu.

İRAN MESAJLARI DA GÜNDEMDEYDİ

Trump, zirve kapsamında yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen görüşmelere de değinerek, anlaşmanın henüz nihai olmadığını ve yaptırımların hemen kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

Ayrıca İran'a yönelik 300 milyar dolarlık fon sağlanacağı yönündeki iddiaları da reddeden Trump, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

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Son Dakika Dünya G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim - Son Dakika

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