Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer'e sarıldı - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer'e sarıldı

18.06.2026 11:08
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Samandıra'daki bireysel antrenmanında Nilüfer'in "İnkar Etme" şarkısını açarak çalıştı. Tecrübeli futbolcunun keyifli anları dikkat çekti.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken Mert Hakan Yandaş da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenman yaparak yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam etti.

HOPARLÖRDEN NİLÜFER AÇTI

Antrenman sırasında tesislerde yalnız olan Mert Hakan Yandaş'ın hoparlörden Nilüfer'in sevilen şarkılarından "İnkar Etme"yi açtığı görüldü. Tecrübeli futbolcu, müzik eşliğinde antrenmanını sürdürürken ortaya renkli görüntüler çıktı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Saha içindeki çalışmalarına tempolu şekilde devam eden Mert Hakan'ın neşeli tavırları da kameralara yansıdı. Fenerbahçeli futbolcunun müzik eşliğinde gerçekleştirdiği bireysel çalışma, antrenmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Yeni sezon öncesinde formunu korumak isteyen Mert Hakan Yandaş, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncunun performansı teknik ekip tarafından da yakından takip ediliyor.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Nilüfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer'e sarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • akıllı adam akıllı adam:
    neye haber denir, neye denmez iyice bir düşünün bence...magazin değeri bile yok haberin... 0 0 Yanıtla
  • BaŞaR BaŞaR:
    10 günün haberini ısıtıp ısıtıp atmayın önümüze.(Haberde olsa keşke) 0 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    bosluk görüyorum., kara delik gibii 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer'e sarıldı - Son Dakika
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